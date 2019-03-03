青年尖沙嘴捱斬案　涉黑社會糾紛　警拘3男 (00:34)

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警方油尖警區助理指揮官（刑事）曾仲斌警司表示，事發前晚9時許，24歲事主駕駛私家車至尖沙嘴金馬倫道16號對開，準備接載友人，遭5名男子強拖落車並持刀槌追斬，雙腳被斬中浴血。兇徒其後登上私家車，沿加連威老道往漆咸道南逃去無蹤。傷者事後送院治理。

案件交油尖警區反三合會行動組跟進，警方經調查，目前已拘3名介乎21至23歲的本地男子，並相信事件與上月21日長沙灣一宗傷人案有關，涉及兩個黑社會之間的派別衝突。警方另外就長沙灣傷人案拘捕一名男子，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

今（3日）凌晨時分，大批機動部隊警員到尖沙嘴漆咸道南一帶娛樂場所巡查，登記出入場所市民的個人資料，期間一名男子因無攜帶身份證被帶署。

上月21日凌晨，一名26歲男子在長沙灣一快餐店吃消夜時，被3名歹徒闖入揮刀狂斬，事主手腳多處中刀，右手尾指被斬斷。兇徒其後逃至葵涌燒車毁證。

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