【觀塘奪命工傷】妻哭訴幼子痛失好爸爸　感徬徨盼援手 (23:36)

死者丁金望與現任妻子結婚6年，育有1歲幼子，二人亦養育丁與前妻所生的兩個兒子。丁太今晨曾與丈夫通電話，丈夫稱很想念幼子，關心幼子情況。丁太得悉丈夫受傷後，立即從內地趕回港，惟未能見到丈夫最後一面，「今早還好端端，怎麼現在會變成這樣」。

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丁平日下班回家後，會照顧1歲的幼子，丁太形容兩父子玩得很開心，自己則負責做飯，「他工作了一整日回來很辛苦，有時我會為他搥背」。受訪時丁太抱着幼子，不時聲淚俱下地哭訴，「老公你幾時回來，我很想念你」。

丁太與丈夫早年透過社交軟件微信認識，二人十分投契，幾個月後相約見面，她坦言「第一次見他就愛他」。她又形容，丈夫經常關心兒子的學習情況，對兒子非常好，是顧家的男士，故當時已覺得丁能付託終身，婚後她亦視兩個繼子如親人。

對於家中失去經濟支柱，長子及二子仍然在學，丁太徬徨萬分，希望各界可以援手。她更希望勞工處及有關承建商能徹查事件及交代。

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