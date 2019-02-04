【Emily Online】陳勇誤當唐偉康為英國領事　抵北京主動見傳媒道歉 (19:34)

相關報道：陳勇促美國駐港總領事唐偉康向全中國人道歉

陳勇喺香港機場啟程前形容，英國歷任首相對香港一國兩制評價好高，連蘇格蘭同愛爾蘭領袖都提出效法一國兩制，解決脫歐等問題。佢話作為英國外交官，應該對祖國有更多貢獻，之後繼續力數英國國內面對嘅問題，話相信英國都唔想其他國家干預。

陳勇夜晚抵達下榻嘅北京飯店時主動見傳媒，承認睇番相關資料後，發現自己講「講錯咗」，向英國總領事表達歉意。陳勇之後借題發揮，話每個人如果說話有唔妥當，喺搞清楚實際情況後，都應該向對方表達真誠歉意，「知錯應該要改」，佢希望唐偉康就「不妥當言論」向香港以及全國市民道歉。

佢強調，「每個國家都係守護緊自己嘅法治」，認為唐偉康應遵守所在地嘅法律，「做啲符合佢外交官身分嘅言行」。

其他報道：成報主席稱險遭國安綁架 警：拘兩內地人 無證據起訴

其他報道：觀塘月華街地盤墜木方 工人走避不及遭擊斃