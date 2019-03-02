陳勇促美國駐港總領事唐偉康向全中國人道歉 (18:07)

其他報道：【財政預算案】400億元「益大灣區」？ 陳茂波：誤將創科發展開支套入

唐偉康日前接受無綫明珠台節目《清心直說》訪問，指香港去年發生的政治事件，顯示香港高度自治被削弱、政治上限制增多，又認為過去數年呈現側重「一國」，令「兩制」未能發揮最大益處的趨勢。他又說，內地對本港施加的壓力，影響香港政治生態及收窄政治空間，更令美方擔憂的是，未來會進一步威脅香港營商環境，估計今年美中經濟與安全審查委員會報告，評論會比上一份嚴厲。

陳勇回應時指出，每一個國家及地區都有自己法律，尤其香港是「世界著名法治之區」，「我們的核心價值是法治。港府做的每一件事，是依照憲法、及基本法」，認為唐偉康應該向全香港市民乃至全中國人民道歉。

外交部駐港特派專員公署昨發聲明，稱已向美國駐港總領館提出「嚴正交涉」，表示強烈不滿和堅決反對，強調香港是中國的香港，香港事務不容外國干預，敦促有關外國機構尊重事實，放棄偏見，停止詆譭「一國兩制」及干預香港事務和中國內政。

美國駐港總領事館發言人Harvey Sernovitz則說，唐偉康近日言論謹慎地解釋美國和國際社會，向外界分享有關對香港情况的觀點的重要。

其他報道：理大踢碩士生出校 判決書：稱副校「收共產黨錢過癮舐共開心」誹謗罪成

其他報道：【理大民主牆風波】校董劉炳章批囂張行為如黑社會 被勒令退學碩士生：學校更像黑社會