回應28歲男護士猝死　徐德義表惋惜：不評論個別事件 (16:28)

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徐德義對有同事離世表示惋惜，相信醫管局有關部門及其主管會關注事件，為家人提供適當支援。

財政預算案撥款7.21億元予醫管局優化挽留員工措施，包括上調醫生當值津貼、病房支援人員薪酬等。徐德義認為，調整薪酬讓醫護人員工作上辛勞的付出獲得更好待遇，撥款亦有助繼續推行退休重聘計劃和特別酬金計劃，以即時紓緩人手問題。

任職瑪嘉烈醫院內科病房護士的28歲男子劉瑋駿，昨凌晨倒臥於寓所客廳梳化旁，送院搶救後不治。警方在死者單位內發現疑似「冰壺」的吸毒工具及一些藥物。死者室友稱，死者常說「很累」，間中亦因壓力而依賴藥物入睡。

據知，死者周三返中更，同晚10時許下班，周四返早更至下午3時許回家。瑪嘉烈醫院發言人表示，死者工作表現稱職，與同事相處融洽，過去一直按正常輪班編制上班，每周工作44小時，沒有加班及參加自願特別酬金計劃，並於今年1月下旬至2月初放取兩星期年假。醫院對他的離世感到惋惜及難過，會協助其家人。

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