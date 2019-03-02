港聞
下一篇

理大踢碩士生出校　判決書：稱副校「收共產黨錢過癮舐共開心」誹謗罪成 (14:55)

香港理工大學校方去年用紅紙遮蓋民主牆的港獨字眼，引發爭議及推撞，4名涉事學生昨收到學生紀律委員會判決，其中碩士生何俊謙被勒令退學。校方對何的判決書列出判決理由，其中一項理由稱何指控學務長莫志明及暫任副校長 （學生事務）沈岐平，「你哋收共產黨錢收得咁過癮，舐共舐得你哋咁開心呀啦，屎忽鬼」屬誹謗大學職員；同時何以身體阻礙（physically stopped）沈岐平及莫志明離開，違反校規。

相關報道：民主牆衝突 理大罰4生一踢出校 被退學碩士生：「學獨聯」代司法覆核

判決書又指出，何俊謙在去年10月4日除作出上述行為外，亦被閉路電視拍得破壞及塗污遮蓋民主牆的紙張，屬故意破壞大學財產。何並被指未獲授權進入學校高層辦公室所在樓層，引起混亂。

另一指控稱，何俊謙對暫任副校長 （學生事務）沈岐平及學務長莫志明「非常無禮及不尊重」，並「用無禮或不適當的字詞侮辱」兩人等；何同時「非常積極地」參與當日的事件，造成混亂，事後亦無悔意及無意向涉事教授及職員道歉，行為危害（is detrimental to）大學聲譽。

理大稱，由於何俊謙對上述行為無悔意，校方認為他很大可能會重犯，故決定勒令他即時退學，並禁止他再入讀理大任何課程。何俊謙與「學生獨立聯盟」有聯繫，他昨稱學獨聯會代表他就判決提出司法覆核。

至於其餘3名涉事學生，學生會前會長林穎恒被罰停學一年，學生校董李傲然被判120小時社會服務令，學生會前外務副會長鄭悅婷被判60小時社會服務令。

其他報道：火爆議事廳 毛孟靜：Shut up 何君堯：You better shut your big asshole up

其他報道：成報主席稱險遭國安綁架 警：拘兩內地人 無證據起訴

相關字詞﹕理大 民主牆 何俊謙 編輯推介

上 / 下一篇新聞

觀塘凱匯地盤天降木方　工人走避不及遭擊斃
觀塘凱匯地盤天降木方　工人走避不及遭擊斃
港首名華人檢察官余叔韶追思彌撒　政法界等近300人出席
港首名華人檢察官余叔韶追思彌撒　政法界等近300人出席
【理大民主牆風波】校董劉炳章批學生囂張目無尊長　鍾劍華盼捍衛言論空間
【理大民主牆風波】校董劉炳章批學生囂張目無尊長　鍾劍華盼捍衛言論空間
涉偷車公廟內藏逾1.5萬元捐款箱　內地漢認罪　稱拿「神仙錢」濟世
涉偷車公廟內藏逾1.5萬元捐款箱　內地漢認罪　稱拿「神仙錢」濟世
【財政預算案】有紀錄最低分　陳茂波：市民對預算案反應「還可以」
【財政預算案】有紀錄最低分　陳茂波：市民對預算案反應「還可以」
【財政預算案】陳沛然：百億基金助醫護界捱過開支凍結　田北辰指陳茂波應有更遠目光
【財政預算案】陳沛然：百億基金助醫護界捱過開支凍結　田北辰指陳茂波應有更遠目光
興華邨獨居翁煲乾水焚宅
興華邨獨居翁煲乾水焚宅
【財政預算案】400億元「益大灣區」？　陳茂波：誤將創科發展開支套入
【財政預算案】400億元「益大灣區」？　陳茂波：誤將創科發展開支套入
鰂魚涌醉男與妻爭執　持刀架頸4小時被勸服
鰂魚涌醉男與妻爭執　持刀架頸4小時被勸服
清水灣道的士攔腰撞同行　兩司機俱傷送院
清水灣道的士攔腰撞同行　兩司機俱傷送院
火炭中年婦家中猝斃　同居前夫回家揭發
火炭中年婦家中猝斃　同居前夫回家揭發
多雲驟雨　最高氣溫25度
多雲驟雨　最高氣溫25度
青年尖沙嘴遇襲　遭強拉下車斬傷腳
青年尖沙嘴遇襲　遭強拉下車斬傷腳
背包內值21萬港元外幣不翼而飛　七旬翁報警
背包內值21萬港元外幣不翼而飛　七旬翁報警
【天氣速遞】今冬紀錄最暖　冷鋒周日抵華南料天氣較涼
【天氣速遞】今冬紀錄最暖　冷鋒周日抵華南料天氣較涼
【大灣區】港「高端人才」可獲稅款差額補貼　中國境內停留不足24小時不計入居住天數
【大灣區】港「高端人才」可獲稅款差額補貼　中國境內停留不足24小時不計入居住天數
觀塘一小學爆流感樣疾病　衛署指本港流感仍活躍
觀塘一小學爆流感樣疾病　衛署指本港流感仍活躍
【財政預算案】百億基金撥醫管局　陳肇始：已促檢視行政效能
【財政預算案】百億基金撥醫管局　陳肇始：已促檢視行政效能
涉體內藏71萬元可卡因　47歲旅客被捕
涉體內藏71萬元可卡因　47歲旅客被捕
女子吃雞泡魚後30分鐘現中毒徵狀　送院情况嚴重
女子吃雞泡魚後30分鐘現中毒徵狀　送院情况嚴重
外交部駐港公署就美總領館涉港言論提嚴正交涉
外交部駐港公署就美總領館涉港言論提嚴正交涉
【三隧分流】若立法會再不通過屬施政挫敗？　林鄭：只表明未來3年多不再處理這議題
【三隧分流】若立法會再不通過屬施政挫敗？　林鄭：只表明未來3年多不再處理這議題
【暴動罪審訊】控方結案：本民前激烈行動測試認受性　籲陪審團從宏觀角度思考
【暴動罪審訊】控方結案：本民前激烈行動測試認受性　籲陪審團從宏觀角度思考
理大民主牆風波　校長室樓層現推撞　學生會前會長遭停學一年
理大民主牆風波　校長室樓層現推撞　學生會前會長遭停學一年
【Emily Online】陳健波批范國威發癲惹罵戰　陳淑莊哭問：點解議員問問題會被話「發癲」
【Emily Online】陳健波批范國威發癲惹罵戰　陳淑莊哭問：點解議員問問題會被話「發癲」
【財政預算案．大灣區】大搞創科是配合大灣區？　楊偉雄：我們所做的是完全為香港
【財政預算案．大灣區】大搞創科是配合大灣區？　楊偉雄：我們所做的是完全為香港
廉署起訴房署主任　涉偽造公函助居屋業主加按貸款900萬
廉署起訴房署主任　涉偽造公函助居屋業主加按貸款900萬
兩車獅隧相撞　客貨車翻側7人輕傷
兩車獅隧相撞　客貨車翻側7人輕傷
菲傭否認襲擊中風漢　稱以櫈擊手阻觸碰排泄物
菲傭否認襲擊中風漢　稱以櫈擊手阻觸碰排泄物
六旬漢西貢行山昏迷　送院不治
六旬漢西貢行山昏迷　送院不治
林建岳6月轉任貿發局主席　彭耀佳掌旅發局
林建岳6月轉任貿發局主席　彭耀佳掌旅發局
女子注射透明質酸面腫流膿　報警列無牌行醫
女子注射透明質酸面腫流膿　報警列無牌行醫
【大灣區】韓正：三地社會參與熱情前所未有　林鄭：竭盡所能推動大灣區發展
【大灣區】韓正：三地社會參與熱情前所未有　林鄭：竭盡所能推動大灣區發展
團購機票無法兌換　東怡旅遊罪成罰款1萬
團購機票無法兌換　東怡旅遊罪成罰款1萬
【網上熱話】聖保祿中學被指禁學生Last Day拍照　校方：教師勸歸家不果情急報警
【網上熱話】聖保祿中學被指禁學生Last Day拍照　校方：教師勸歸家不果情急報警
【三隧分流】民主派九成議員反對新方案　譚文豪批「拎返啲冷飯菜汁畀我們食」
【三隧分流】民主派九成議員反對新方案　譚文豪批「拎返啲冷飯菜汁畀我們食」
陪審員津貼擬增至每日875元
陪審員津貼擬增至每日875元
郭卓堅促減單程證名額　司法覆核申請遭駁回　官：法庭非申訴專員
郭卓堅促減單程證名額　司法覆核申請遭駁回　官：法庭非申訴專員
1993年北角械劫案後潛逃24年　自首犯人罪成判囚15年
1993年北角械劫案後潛逃24年　自首犯人罪成判囚15年
乙明邨空地建長者屋　房協公屋全長者寛敞戶調遷可終身免租
乙明邨空地建長者屋　房協公屋全長者寛敞戶調遷可終身免租
【土地大辯論】政府擬發展內河碼頭等建屋　議員批未能基建先行
【土地大辯論】政府擬發展內河碼頭等建屋　議員批未能基建先行
79歲翁非禮智障女罪成判監4年　官斥無恥
79歲翁非禮智障女罪成判監4年　官斥無恥
升中自行分配取錄擬3月通知　楊潤雄：最快2020年實施
升中自行分配取錄擬3月通知　楊潤雄：最快2020年實施
懲教署「飛虎」出車撞燈柱　無人受傷
懲教署「飛虎」出車撞燈柱　無人受傷
油麻地女子遭旅遊巴撞倒頭重創　附近診所醫護施救
油麻地女子遭旅遊巴撞倒頭重創　附近診所醫護施救
報告：香港法治指數全球排名16　亞太區第5
報告：香港法治指數全球排名16　亞太區第5
【三隧分流】新方案收費建議不變　倡設9億「智慧交通基金」　本月27日提交立法會
【三隧分流】新方案收費建議不變　倡設9億「智慧交通基金」　本月27日提交立法會
涉串謀張震遠詐騙案　商交所高層認罪轉當證人　官：如受外來干擾須聯絡警方
涉串謀張震遠詐騙案　商交所高層認罪轉當證人　官：如受外來干擾須聯絡警方
【財政預算案】陳茂波：退稅上限2萬已算慷慨
【財政預算案】陳茂波：退稅上限2萬已算慷慨
中午交代「三隧分流」新方案　陳帆：議員支持概念惟細節持不同意見
中午交代「三隧分流」新方案　陳帆：議員支持概念惟細節持不同意見
漆咸道南10米高大樹倒塌　往尖沙嘴方向一度封閉
漆咸道南10米高大樹倒塌　往尖沙嘴方向一度封閉
28歲男護士單位內猝死
28歲男護士單位內猝死
西環男子遭斬傷手
西環男子遭斬傷手
【財政預算案】斥200億購60物業作社福設施　羅致光：一般不會買甲級商廈
【財政預算案】斥200億購60物業作社福設施　羅致光：一般不會買甲級商廈
早晚有微雨　日間21度
早晚有微雨　日間21度
捲入出售「挖礦機」糾紛　「幣少爺」涉串謀詐騙被捕
捲入出售「挖礦機」糾紛　「幣少爺」涉串謀詐騙被捕
九旬婦感染侵入性腦膜炎雙球菌　情況穩定
九旬婦感染侵入性腦膜炎雙球菌　情況穩定
警破足球聯賽盜球員資料炒場　受害球員：估唔到賽會係犯罪集團
警破足球聯賽盜球員資料炒場　受害球員：估唔到賽會係犯罪集團
疫苗接種紀錄程式系統故障　衛生署：不涉個人資料泄露
疫苗接種紀錄程式系統故障　衛生署：不涉個人資料泄露
海天3款中成藥分量與註冊紀錄不符需回收
海天3款中成藥分量與註冊紀錄不符需回收
智利籍賊黨涉盜金器外幣　警拘5男起回30萬
智利籍賊黨涉盜金器外幣　警拘5男起回30萬
13人香港仔遊艇會餐廳食凍朱古力蛋糕後疑食物中毒
13人香港仔遊艇會餐廳食凍朱古力蛋糕後疑食物中毒
牛頭角港鐵站扶手電梯鐵片彈出　12人受傷　傷者：未即時意識受傷
牛頭角港鐵站扶手電梯鐵片彈出　12人受傷　傷者：未即時意識受傷
【財政預算案】將一次過申撥200億元不逐次申請　羅致光：任何合適土地或從市場消失
【財政預算案】將一次過申撥200億元不逐次申請　羅致光：任何合適土地或從市場消失
衛生防護中心：老人院99歲病患口腔潰瘍現蛆蟲
衛生防護中心：老人院99歲病患口腔潰瘍現蛆蟲
政府擬八大自資部門分家　理大持續教育學院院長憂影響收生　盼設彈性過渡安排
政府擬八大自資部門分家　理大持續教育學院院長憂影響收生　盼設彈性過渡安排
警破獲「炒場」集團拘4人　涉辦業餘聯賽製假身分證訂場
警破獲「炒場」集團拘4人　涉辦業餘聯賽製假身分證訂場
涉當街胸襲女子　南亞青年非禮罪成還押候判
涉當街胸襲女子　南亞青年非禮罪成還押候判
有線趙應春榮休　馮德雄回巢接掌新聞部
有線趙應春榮休　馮德雄回巢接掌新聞部
【朗豪坊通天梯溜後】工程師囚2月獲緩刑　官：檢查「求其」惟樂善好施
【朗豪坊通天梯溜後】工程師囚2月獲緩刑　官：檢查「求其」惟樂善好施
大埔墟站有人墮軌　消防救出證實死亡
大埔墟站有人墮軌　消防救出證實死亡
【大灣區】指豐富一國兩制內涵　張建宗：不會模糊兩制或損港關稅區地位
【大灣區】指豐富一國兩制內涵　張建宗：不會模糊兩制或損港關稅區地位
金行劫匪潛逃24年自首　陪審團裁定搶劫罪成
金行劫匪潛逃24年自首　陪審團裁定搶劫罪成
【財政預算案】羅致光：擬買私人物業樓面面積4萬平方米　「在領展買地方的可能性接近零」
【財政預算案】羅致光：擬買私人物業樓面面積4萬平方米　「在領展買地方的可能性接近零」
警隊指揮官盜86萬元現金證物　罪成判監21月
警隊指揮官盜86萬元現金證物　罪成判監21月
劉青雲主演《我的寵物是大象》未如期上映　銀都機構被索償1200萬人幣
劉青雲主演《我的寵物是大象》未如期上映　銀都機構被索償1200萬人幣
【限期最後一天】專訪滯港沙特姊妹：願望每天落街買麵包學游水
【限期最後一天】專訪滯港沙特姊妹：願望每天落街買麵包學游水
假結婚集團主腦判囚39月　遭官斥如「蛀蝕大樹的昆蟲」
假結婚集團主腦判囚39月　遭官斥如「蛀蝕大樹的昆蟲」
首批市價52折新居屋揀樓　中籤者稱機會難逢無懼供樓壓力
首批市價52折新居屋揀樓　中籤者稱機會難逢無懼供樓壓力
觀塘高空墜硬物　女子頭受傷送院
觀塘高空墜硬物　女子頭受傷送院
【財政預算案】派錢4000上「加碼」？　陳茂波：只為市民添煩添亂
【財政預算案】派錢4000上「加碼」？　陳茂波：只為市民添煩添亂
【財政預算案】舌戰范國威毛孟靜　陳茂波批顛倒黑白：聲大不代表有道理
【財政預算案】舌戰范國威毛孟靜　陳茂波批顛倒黑白：聲大不代表有道理
【財政預算案】200億元購60私人物業被指利益輸送　陳茂波：非新事物　社福需求大
【財政預算案】200億元購60私人物業被指利益輸送　陳茂波：非新事物　社福需求大
5歲女童出院後兩周亡　陪審團一致裁定死於自然　母：交醫委會跟進
5歲女童出院後兩周亡　陪審團一致裁定死於自然　母：交醫委會跟進
被獨囚30天　「花柳全」索償懲教署570元　官剔除申索：小額庭無權
被獨囚30天　「花柳全」索償懲教署570元　官剔除申索：小額庭無權
牛頭角站扶手電梯6吋部件彈出　昨曾維修
牛頭角站扶手電梯6吋部件彈出　昨曾維修
【醫護壓力】施麗珊：若繼續說新移民　是政府幫兇欺負最基層
【醫護壓力】施麗珊：若繼續說新移民　是政府幫兇欺負最基層
【網上熱話】創辦22年《CO-CO!》休刊　前編輯：是時代的眼淚　網民憶飲茶前必買
【網上熱話】創辦22年《CO-CO!》休刊　前編輯：是時代的眼淚　網民憶飲茶前必買
【財政預算案】林鄭曾指政府不會鼓勵買樓　陳茂波今指政府鼓勵置業　令市民更有歸屬感
【財政預算案】林鄭曾指政府不會鼓勵買樓　陳茂波今指政府鼓勵置業　令市民更有歸屬感
男女爭執　擊毁路旁私家車玻璃
男女爭執　擊毁路旁私家車玻璃
【財政預算案】陳茂波：理解減少退稅納稅人不開心　惟須持家「睇餸食飯」
【財政預算案】陳茂波：理解減少退稅納稅人不開心　惟須持家「睇餸食飯」
海關長沙灣搗製毒工場　19歲男子被捕
海關長沙灣搗製毒工場　19歲男子被捕
【財政預算案】增津貼要醫護恒常加班？　陳茂波：撥款盼表達心意
【財政預算案】增津貼要醫護恒常加班？　陳茂波：撥款盼表達心意
上環男子負傷墮樓不治　警查是否可疑
上環男子負傷墮樓不治　警查是否可疑
觀塘道地盤起火　太子道東一度封閉
觀塘道地盤起火　太子道東一度封閉
【財政預算案】市民倡買私樓平租推全民退保　陳茂波反駁「計條數唔掂」
【財政預算案】市民倡買私樓平租推全民退保　陳茂波反駁「計條數唔掂」
早晚薄霧　日間溫暖　最高25度
早晚薄霧　日間溫暖　最高25度