【理大民主牆風波】踢碩士生出校判決書：稱副校「收共產黨錢過癮舐共開心」誹謗罪成 (14:55)

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判決書又指出，何俊謙在去年10月4日除作出上述行為外，亦被閉路電視拍得破壞及塗污遮蓋民主牆的紙張，屬故意破壞大學財產。何並被指未獲授權進入學校高層辦公室所在樓層，引起混亂。

另一指控稱，何俊謙對暫任副校長 （學生事務）沈岐平及學務長莫志明「非常無禮及不尊重」，並「用無禮或不適當的字詞侮辱」兩人等；何同時「非常積極地」參與當日的事件，造成混亂，事後亦無悔意及無意向涉事教授及職員道歉，行為危害（is detrimental to）大學聲譽。

理大稱，由於何俊謙對上述行為無悔意，校方認為他很大可能會重犯，故決定勒令他即時退學，並禁止他再入讀理大任何課程。何俊謙與「學生獨立聯盟」有聯繫，他昨稱學獨聯會代表他就判決提出司法覆核。

至於其餘3名涉事學生，學生會前會長林穎恒被罰停學一年，學生校董李傲然被判120小時社會服務令，學生會前外務副會長鄭悅婷被判60小時社會服務令。

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