【理大民主牆風波】校董劉炳章批學生囂張目無尊長　鍾劍華盼捍衛言論空間 (14:43)

身兼全國政協委員的劉炳章今早指出，「他們（學生）的叫囂、逐間房拍門、叫校長出來」，感覺如黑社會行為。他批評，有關行為不尊重師長，而衝擊和阻止教授離開有禁錮之嫌，「希望其他教職員和學生，大家要知道校園內不容許宣傳港獨，也不容許用這麼囂張、誇張、目無尊長的行為」。

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華則在facebook發文指，大學應可以容許不同觀念「衝擊激蕩」，但絕對不能使用暴力。他之後表示，如果學生們當時使用了暴力，大學當局當天就應該報警，惟若當天沒有報警，今天卻以學生曾使用暴力作為嚴厲懲罰理由，便應該提出紮實證據。

鍾劍華續指，作為大學一員，希望校方能捍衛言論空間，讓學生在自由環境中學懂自律，以及尊重不同意見；而作為師長，要帶頭以包容及謙虛的心態，面對不同見解和挑戰。他又說，「希望今天香港的大學，不會因為政治環境的淪喪而把大學之道忘記得一乾二淨」。

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