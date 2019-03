港首名華人檢察官余叔韶追思彌撒　政法界等近300人出席 (14:49)

追思彌撒今早11時在港島半山天主教聖母無原罪主教座堂舉行,由周守仁神父主持。余叔韶為公認的法律泰斗,他生前熱心扶持後輩,眾多社會知名人士前來追悼,包括曾受恩於余叔韶、當年獲其資助修讀大學的李柱銘。另外,前法律界議員吳藹儀、本身為資深大律師的梁家傑和余若薇、前政務司長陳方安生均有出席。

余叔韶的幼女余夏卿(Dominica)上台,以英語分享,她形容父親一生寬宏大愛,「loved to live, lived to love」,父親對於她來說,是偉大的人。她表示,父親除了喜歡彈奏鋼琴、踢足球、打網球、作詩,還喜歡跳標準舞,甚至自她12歲時已教導她跳舞,形容與父親跳舞的時光神奇無比。她憶起最後一次與父親跳舞是去年12月14日,感慨道:「The magic will forever live in my heart。」

長女余慶冬(Estella)亦上台分享與父親相處的片段。她表示,父親是急性子,她記得1971年一天,父親突然致電叫她前往其律師樓。Estella不明所以,但記得父親非常着急,遂趕忙出門。她表示,兒時偶像是飾演「獨臂刀王」的王羽,詎料她一上到律師樓,看見父親正在與王羽暢談並抽雪茄。她引述父親當時對王羽說,「這就是愛上你的女兒」,此話一出令Estella尷尬無比,頓時臉頰通紅,令她印象非常深刻。

彌撒完畢後,終審法院首席法官馬道立憶述余叔韶時雙眼通紅。他表示,余叔韶不斷鼓勵他,他當年遴選御用大律師(現稱資深大律師)前,亦有請教其意見,雖然余曾指「御用大律師」名銜並非其所好,但仍鼓勵馬去遴選及祝他好運。

終審法院非常任法官鄧國楨表示,余叔韶是「a great advocate and a great man」,為人公正。他認為,余當年如應邀擔任法官,定能勝任。

終審法院前首席法官李國能表示,余叔韶是一個傳奇人物,亦是一個優秀的大律師,形容他是「the finest man」。

資深大律師梁定邦表示,余叔韶是「a lawyer of all seasons」,其交叉盤問技巧超卓,是他認識之中最好的大律師。他又稱讚余的超強記憶力,「從來唔take notes」,記着重點,需要向他學習。

其他報道:觀塘月華街地盤飛竹 工人走避不及遭擊斃

其他報道:成報主席稱險遭國安綁架 警:拘兩內地人 無證據起訴

其他報道:【財政預算案】400億元「益大灣區」? 陳茂波:誤將創科發展開支套入