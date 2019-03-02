涉偷車公廟內藏逾1.5萬元捐款箱　內地漢認罪　稱拿「神仙錢」濟世 (14:11)

被告譚文華（37歲）今堅持毋須當值律師代表，需要普通話翻譯協助。被告表示不了解香港法律，聆聽控罪後反問主任裁判官羅德泉「其實我違反了香港哪一條法例？」他又指，沒有國家的法律指明偷取廟宇的錢是犯法。

羅官聞言即反駁被告，「不知你（被告）來自什麼地方」，以為廟宇錢是給予有需要的人濟急，或屬於神的錢，就可以拿去幫助人。羅官謂香港沒有這觀念，只要偷廟宇的錢就是犯法。

被告爭議控罪所指稱的金額，質疑「個箱咁細點裝1.5萬元」，又指他需時考慮自己的答辯，並謂「相信香港法律公平公正」，羅官即指出此事「人人都知，唔使講，全世界都知」。羅官終將案件押後，以待轉往觀塘裁判法院審理，屆時再決定需要就案件展開審訊，或是展開爭議案情的紐頓聆訊。

被告被控於本年3月1日，在西貢蠔涌路蠔涌村車公廟，偷竊一個內有現金15,875元及人民幣2.5元的捐款箱。

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