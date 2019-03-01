【天氣速遞】今冬紀錄最暖　冷鋒周日抵華南料天氣較涼 (22:20)

其他報道：【網上熱話】聖保祿中學被指禁學生Last Day拍照 校方：教師勸歸家不果情急報警

天文台表示，今冬影響華南沿岸的東北季候風較弱，南海北部水溫又異常溫暖，令香港今個冬季「遠較正常溫暖」。今平均最高氣溫達21.4度，較舊有紀錄高0.4度；平均氣溫為19.1度，比舊紀錄高0.7度；而平均最低氣溫亦達17.5度，更比原有紀錄高出整整1度。2018/19年整個冬季中，在天文台總部錄得最低氣溫12度或以下的「寒冷日數」只有3天，亦比舊有最低紀錄少一天。

同時，上月亦是歷來第二暖的2月，平均氣溫達20.1度，較2月正常值高3.3度。自1885年有紀錄以來最暖的2月，則出現在2009年，當年2月平均氣溫高達20.5度。

另外，本港今日最高氣溫達22.4度。由於現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會於明日被溫暖的海洋氣流取代，本港明天會有陽光及溫暖。不過，天文台預料一道冷鋒會在周日（3日）抵達華南沿岸，同時會有雲雨區域從北向南橫過香港，本港屆時會轉吹北風及有幾陣驟雨，下周一（4日）最低氣溫只有18度。另外，預料一道低壓槽會在下周中後期在華南沿岸徘徊，為本港帶來不穩定天氣，9天天氣預報顯示，下周四及五（7及8日）局部地區會有雷暴。

其他報道：【三隧分流】若立法會再不通過屬施政挫敗？ 林鄭：只表明未來3年多不再處理這議題

其他報道：【大灣區】港「高端人士」可獲稅款差額補貼 中國境內停留不足24小時不計入居住天數