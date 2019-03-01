【財政預算案】百億基金撥醫管局　陳肇始：已促檢視行政效能 (20:58)

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有意見指公立醫院問題年年持續，被問到醫管局是否管理不善，食衛局監管不力，陳肇始回應說，醫管局是法定機構，有條例監管，必須有效率運用醫院病牀及人手；而作為最高管治機構的醫管局大會上，亦有食衛局成員監察運作，食衛局有既定機制與醫管局溝通。

她續說，人手問題需分層面解決，除要求醫管局估算中長期人手數據，以便政府加學位「開源」外，亦要關注如何挽留人手「節流」。她又指說出，醫管局在行政效能方面「有改善空間」，「如果我們人手都是不夠，大家希望可以用多些時間在臨牀工作，不要浪費時間在其他方面。我要求醫管局檢視行政效能，可節省醫生護士的時間以做好臨牀工作」，發言期間，陳肇始不時望向手上資料，疑似讀稿。

就如何檢討行政效能，陳肇始邀請同場的醫管局行政總裁梁栢賢簡述。梁栢賢回應，「人口老化致醫管局服務量不斷增加，政府最近3年財政狀況比較好，（醫管局）有4700億元的工程項目」，加重醫管局非臨牀的工作量，包括醫管局直接負責大型工程，以及電子病歷記錄等資訊科技工作，「過往一段時間總部加了很多人，主力都是資訊科技和監管工程人員」。

梁栢賢又指出，醫管局現時「爆煲」是歷史遺留問題，近年已逐步改善，他承認審批項目等行政程序有改善空間，但強調臨牀統籌會議有其必要，例如治療癌症病人、運作護士診所，「他們要坐在一起去討論，有方案整個醫管局才可以執行，例如遠至屯門的病人，甚至去到瑪麗的病人都是一視同仁」。他表示，將於下次醫管局大會會議上研究檢討方向，稍後向食衛局提交報告，「我相信同事不會因為開會而開會」。

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