外交部駐港公署就美總領館涉港言論提嚴正交涉 (20:05)

第一，香港回歸祖國以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針在港成功實施，香港居民依法享有前所未有的權利和自由。過去一年，香港形勢持續穩中向好，這是有目共睹的事實，不容歪曲詆毀。

第二，中央政府嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特區政府依法施政。特區政府為捍衛「一國兩制」、維護憲制秩序採取了一系列必要措施，為香港保持長期繁榮穩定夯實了基礎，順民心、合民意。

第三，香港回歸以來，各領域優勢地位不斷鞏固，對外交往更加活躍，營商環境和國際競爭力得到國際社會廣泛認可。當前，香港正迎來進一步融入國家發展大局、獲得增長新動力的難得機遇，國際社會對港合作的積極性進一步增強。

聲明又指出，香港是中國的香港，香港事務不容外國干預，敦促有關外國機構尊重事實，放棄偏見，以實際行動恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權、安全和發展利益，停止詆毀「一國兩制」，停止干預香港事務和中國內政。

美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）早前接受無綫明珠台節目《清心直說》訪問，該訪問在本周二（2月26日）播出。唐偉康在訪問中稱，香港在2018年側重「一國」，令「兩制」無法發揮最大利益。他又說，中央對香港施加的壓力，衝擊本港政治生態和縮窄政治空間，「但令美國更關心的是，這同時可能進一步威脅經濟營商環境」。

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