【三隧分流】若立法會再不通過屬施政挫敗？　林鄭：只表明未來3年多不再處理這議題 (19:44)

林鄭月娥今日在北京出席粵港澳大灣區建設領導小組第二次會議後表示，立法會議員是市民代表，若他們認為市民不贊成三隧分流新方案，投票時不能支持政府，「我哋咪尊重議會嘅決定囉」。她強調，現時的方案是「有科學性及理據」，若「純為政治考量」而減低紅隧及東隧隧道費加幅，導致達不到三隧分流效果，也「無意思」。她稱，政府未來3星期會繼續努力解釋新方案，及游說議員支持方案，她呼籲支持方案的機構、汽車工會及的士工會等，都要表達立場。

林鄭月娥又指，陳帆今日公布的新方案中，提出設立「智慧交通基金」，是要證明政府增加紅隧及西隧隧道費，並非為增加收入，而是希望藉以理順各隧道交通流量，「本來這9億多元是用來抵銷我哋喺西隧嘅額外支出，而家都唔計較喇」，相信「智慧交通基金」日後都是用來回饋予整體社會。

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