【暴動罪審訊】控方結案：本民前激烈行動測試認受性　籲陪審團從宏觀角度思考 (19:38)

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控方續指出，事件直至梁天琦被捕，黃台仰亦未有再在場現身，身穿本民前藍色衛衣的人亦沒有再參與時，仍有市民繼續阻撓警方執法至翌日早上，相信本民前已做到相關測試，呼籲陪審團從宏觀角度思考，本民前的測試意義是否如此。

控方向陪審團表示，應摒棄對政治、政府和某些組織的個人看法，並從證據作事實裁斷。控方引述梁天琦早前自辯指出，梁中學開始參與社運，認為泛民主派較溫和，他代表本民前參加立法會補選，正是要量化市民對有別泛民主派組織的支持度。

控方指出，案發當日未發生任何不愉快事件前，黃台仰已身穿本民前的藍色衛衣，與其他身穿本民前藍色衛衣的人到達旺角，明顯打着本民前的旗號，幫助小販在砵蘭街非法擺賣，以及抵抗小販管理隊執行職務。黃亦曾在穿上藍衣之下，用擴音器指揮市民阻撓警方進入砵蘭街，認為黃當時明顯代表本民前，指揮市民抵抗警方執法。

控方又表示，梁天琦後來亦穿上本民前的藍色衛衣，開始指揮群眾抵抗，形容梁當時同樣打着本民前的旗號，「嘗試量化多少人支持這類組織」。控方形容，梁當晚聲稱要舉辦的選舉遊行，只屬藉口和煙幕，目的為阻礙警方執行職務。

控方續指出，雖然梁天琦當天曾向警方說「要清自己過嚟清」，但當黃台仰知會他衝向警方防線時，梁沒有做任何事阻止黃，認為梁明顯被黃所說的「3、2、1，去」改變，形容他後來依從黃的說話，有份衝向警方防線。

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