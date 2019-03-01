理大民主牆風波　校長室樓層現推撞　學生會前會長遭停學一年 (19:29)

【大灣區】韓正：三地社會參與熱情前所未有 林鄭：竭盡所能推動大灣區發展

林穎恒表示，紀律聆訊委員會指控他恐嚇、毆打及侮辱教職員，亦無視大學職員不准到校長室樓層的指示，更說他當日的表現，有損大學校譽。林解釋，當日有人跌倒令一名教授腳部受傷，相信是意外，他從來都不想有人受傷，校方卻「誇張為毆打」。他強調，當時純粹希望問清楚校方處理民主牆的手法，無羞辱成分。他續指分出，當時學生會有聽從校方職員指示，在另一樓層等待，惟見校方無派人溝通，才衝上校長室樓層。

林說，紀律聆訊中曾有人提到，不會理會學生的動機，只會視乎其行為作判決；他即使曾作解釋，校方都表示不會理會。

李傲然對校方判決感意外，認為在判決中，看不到清晰的量刑指引，擔憂日後校園內發生其他事情時，紀律聆訊委員會將成為校方的工具。

被勒令停學的何俊謙重申，當日激進的行為並非「博上位」。他認為大學應是培養思想的温室，他當時看到學校打壓學生言論自由時，感到非常「激氣」，認為要據理力爭捍衛民主牆。他現在回想亦不感後悔，「做多次都會再做」。

現屆學生會內務副會長胡國泓表示，對學校的判決感失望，認為言論自由是學術言論的基礎，應由學校提供予學生，但現時學生向學校爭取竟還要受罰，認為事件無稽。胡代表現屆幹事會承諾，不會因事件而停下腳步，會不論代價來追求言論自由及學術自主。

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