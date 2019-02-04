【Emily Online】陳健波批范國威發癲惹罵戰　陳淑莊哭問：點解議員問問題會被話「發癲」 (18:52)

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事發時傾緊「2021年人口普查的資訊科技設備和服務」，波哥堅持係Gary極度無理、對主席人身攻擊，話佢發癲係合理，亦唔會收番。何君堯提規程問題幫口，話見到范國威同陳淑莊喺位上叫囂，行為極不檢點，主席可要求佢哋退席，而話范發癲係有事實根據。

公民黨郭家麒批評，用「發癲」係侮辱、歧視精神病人，甚至希望即刻處理對陳健波嘅不信任動議。

休會期間，何君堯同陳淑莊開始罵戰，何話陳「燒fuse」，坐喺何附近嘅建制派班長廖長江勸何君堯「一人少句」，何話「無得少句」，繼續批評民主派點解要糾纏喺「發癲」呢句。陳淑莊鬧鬧下喊起上來，話唔明點解議員問問題都會被人話係發癲。旅遊界姚思榮想拉何君堯出會議室冷靜下都唔成功，何君堯同民主派繼續對罵。

休會完畢，毛孟靜再建議波哥收番句「發癲」，否則將來人人都可以指住波哥話「發癲」。熱血公民鄭松泰話，如果發癲可以講，將來可能議員會更多描述，例如「發花癲」；如果Gary發癲係事實嘅話，佢坐喺Gary附近仲驚，會擔心佢安全。

廖長江就話，頭先睇到有議員嚴重挑釁議員，指出發癲喺香港係指有失控情況，仲話主席已講咗作出裁決。

陳健波向香港市民澄清，自己不會侮辱、歧視精神病人，佢話「發癲」係形容偏離正常做法，又話議員嚴重挑釁主席，希望議員檢討自己，認為今日議員行為情緒高漲，強調「無意將發癲合法化」，「日後我又好，你又好，官員都好，都唔希望做呢個字互相形容」。

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