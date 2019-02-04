廉署起訴房署主任　涉偽造公函助居屋業主加按貸款900萬 (18:43)

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被告鄒海業，32歲，被控9項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。被告暫准保釋，下周二（5日）在沙田裁判法院答辯。

案情指，被告案發時是房委會轄下大埔區租約事務管理處的房屋事務主任，該管理處負責管理位於粉嶺的相關居屋屋苑。該屋苑業主如想在未補地價下把單位重新按揭，向銀行或金融機構申請加按貸款前，必須獲房委會發出批准信。有關業主須向房委會提交申請表和所需支持文件，並只有房屋事務經理獲房委會授權，代表房屋署長簽發批准信。被告作為該房屋事務經理的下屬，負責接收和處理由該屋苑的業主提交的重新按揭申請。

控罪指出，被告涉嫌於2014年11月6日至2015年11月6日期間，就該居屋屋苑9個單位的業主真實提出的重新按揭貸款申請，偽造9份由房委會發出的批准信，意圖誘使銀行或金融機構接受該些文書為真文書。

兩間銀行和一間金融機構基於相信有關批准信是真實，批准有關業主的按揭貸款申請，並向他們批出9項共逾900萬元的加按貸款。

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