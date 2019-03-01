菲傭否認襲擊中風漢　稱以櫈擊手阻觸碰排泄物 (18:08)

控罪指出，被告Ivy Bongalonta Rebustillo在去年6月30日，在北角青雲大廈一單位內襲擊和非禮60歲男子X。

庭上播放閉路電視片段顯示，案發早上被告起牀後，左手持紅色膠櫈走近X牀尾，右手不斷掀翻蓋在X腳上的被子。被告後來走近牀頭，換右手用膠櫈打了X的手一下，發出「喀」一聲。

被告其後拉X的手貼近X面部，維持數秒。約7分鐘後，被告走到牀另一邊，重複相同動作，然後被告推動原本平臥牀上的X至側臥，再伸手觸碰X下體數秒。

被告在控方盤問下表示，因為看見X身上、尿布及牀上均有排泌物，推斷X曾伸手觸碰排泌物，遂以膠櫈敲打X，叫他不要繼續，強調沒有用力。

控方問被告，兩次拉X的手貼近X面部的行為，是否要逼X「食屎」及「聞屎」。被告否認，指動作只求令X看清楚手中有排泌物。

對於拉扯X下體數秒的指控，被告解釋指替X換尿布時發現其下體沾有排泌物，所以必須拿起X的生殖器，以作清潔，強調動作非控方所指的「拉扯」，亦沒有用力。

控方又問被告，既然她知道X被排泌物沾污，為何在數分鐘內仍不替X清潔。被告指當時一直未找到濕紙巾，所以延遲了清潔。

控辯雙方傳畢所有證人，案件押後至3月7日作結案陳辭。

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