【大灣區】韓正：三地社會參與熱情前所未有　林鄭：竭盡所能推動大灣區發展 (17:16)

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韓正在會議上指出，今次會議工作重點是要提出符合大灣區建設需要、能滿足三地居民實際需求的政策措施。他說，大灣區建設態勢良好，「我的體會是三個前所未有」，包括中央的重視程度、三地社會的各界參與熱情及改革開放的歷史條件都是「前所未有」，其中，國家主席、中共總書記習近平「始終高度關心、關注」大灣區建設工作，親自審議《粵港澳大灣區發展規劃綱要》；三地社會各領域都建立很多民間交流平台，形成積極參與、共享成果的良好氛圍；目前大灣區有基礎及能力通過更深程度的合作，「聯手走出去，更好引進來」，為全國深化改革開放提供實踐經驗。

特首林鄭月娥亦指出，《綱要》公布後，大灣區建設在香港引起廣泛討論，不同界別、傳媒、市民的主流反應正面，社會已形成「踴躍參與大灣區建設的良好氛圍」，香港特區政府會繼續加強推廣大灣區建設，讓企業和公眾更了解及把握大灣區建設帶來的發展機遇。

林鄭月娥又稱，一國兩制是香港在大灣區的優勢，以及大灣區邁向國際的重要基礎。她說，中央政府已多次重申，推進大灣區建設時「必定會」堅持一國兩制、港人治港、高度自治方針，港府相信推進大灣區建設將豐富一國兩制實踐內涵，有利保持港澳長期繁榮穩定。林鄭月娥強調，香港政府會堅定一國兩制方針，「不遺餘力、竭盡所能」推動大灣區發展。

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