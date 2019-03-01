女子注射透明質酸面腫流膿　報警列無牌行醫 (17:20)

事主Wing一年前開始光顧一間位於長沙灣的美容院，她表示，去年底美容院東主表示有朋友從外國代購透明質酸，可為熟客注射，她被游說後，於11月12日由東主母親為其鼻及下巴注射共1毫升透明質酸。4天後（16日），其鼻腫脹，美容院稱這情况普遍，毋須求醫，並私下處方消炎藥。

Wing稱，東主的母親其後找她到美容院，Wing又播放錄音，顯示東主母指其腫脹流膿是「排便問題，令毒素谷上面部」，「屙清嘔清」就會痊癒。Wing說，對方再買375毫克抗生素給她，但翌日她情况仍嚴重，故往明愛醫院求診並留院。Wing指出，東主母得悉後指摘她沒通知美容院，又教她要向醫院說自己戴太陽眼鏡，家中又有狗，因不乾淨導致傷口感染，千叮萬囑別公開美容院名稱。

Wing被轉介廣華醫院整形外科診所，醫生指其病因是注射時細菌感染，但Wing指美容院拒承認責任，更聲稱以「蝕本價」700元替她打透明質酸針劑。事主現面留疤痕，偶爾鼻樑會有神經痛，她引述醫生表示，需待透明質酸流失後才會痊癒。

袁海文表示已陪同事主報警，但得悉警方只「放了蛇一兩次，但無收獲」。袁強調從東主母為客人打針、私自處方藥物，已涉無牌行醫。他批評衛生署監管及執法不力，呼籲衛生署認真處理無牌行醫及水貨美容針問題。

衛生署回覆表示，涉注射的美容程序只應由註冊醫生施行，政府正計劃制定相關法例規管醫療儀器，呼籲市民進行美容程序前，應先了解潛在風險和可能出現的併發症。警方昨回應稱，深水埗警署於去年12月9日接獲事主報案，指去年11月於長沙灣一間美容中心進行療程後不適，案件列「無牌行醫」，暫未有人被捕。

本報根據Wing提供電話，致電美容院負責人，一名自稱員工、不願提供姓名的女子表示，事主所說的非事實，自己亦不懂打針，「如果是真的話，警察一早行動了」，又表示公司已把事件交給公司法律部負責，不排除控告事主誹謗。

其他報道：79歲翁非禮智障女罪成判監4年 官斥無恥

其他報道：郭卓堅促減單程證名額 司法覆核申請遭駁回 官：法庭非申訴專員