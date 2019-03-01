女子注射透明質酸臉留疤　指美容院東主母涉無牌行醫 (17:20)

事主Wing一年前開始光顧位於長沙灣一間美容院；去年底，美容院東主何小姐表示有朋友從外國代購透明質酸針劑，可為熟悉朋友注射進鼻及下巴。Wing被游說於同年11月12日，由美容院東主的母親梁女士在其鼻和下巴注射共1毫升透明質酸。Wing的鼻子4天後腫脹，致電美容院表示將求醫，但美容院指情況普遍，毋須求醫，私下配消炎藥予事主。

梁女士翌日找Wing到美容院了解，指其鼻子腫脹流膿是「排便問題，令毒素『谷』上面部」，「屙清嘔清」就會痊癒，梁女士再到藥房購買375mg抗生素予Wing。惟Wing翌日見情況嚴重，自行前往明愛醫院求診並留院觀察。梁女士得悉後，指摘Wing不通知美容院，又教她要向醫院自稱因不乾淨導致傷口感染，叮囑勿公開美容院名稱，否則讓傳媒知道會很麻煩。

及後Wing被轉介到廣華醫院整形外科診所，醫生指其病因是因為注射針劑時有細菌感染所致。美容院拒絕承認責任，聲稱是以「蝕本價」替事主注射，反問「只係想你靚，你個良心去咗邊度」。事主至今面上仍留有疤痕，鼻樑位置偶爾會痛，醫生指需待透明質酸流失後才會痊癒。

袁海文表示，已陪同事主報警，得悉警方只「放了蛇一兩次，但無收穫」，亦未作拘捕行動。袁強調，從東主母親為客人打針，到私自處方藥物，已經涉及無牌行醫。他又批評，衛生署監管及執法不力，呼籲衛生署認真處理無牌行醫及水貨美容針問題。

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