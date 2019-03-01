團購機票無法兌換　東怡旅遊罪成罰款1萬 (16:49)

案件今在西九龍裁判法院裁決。被告東怡旅遊有限公司、其職員鍾靜雯（37歲）分別被控作出構成「先誘後轉」銷售行為的營業行為罪。

暫委裁判官陳頴賢表示，負責處理機票兌換的被告鍾靜雯，證供含糊不清，未能講出何時詢問事主會否購買酒店和保險；相反事主證供清晰，詳細講述案發經過，接納事件如事主所說，鍾先向事主講無機位，再要求事主加購酒店才有機位，裁定她罪成。

至於東怡旅遊有限公司代表的證供，陳官同樣不接納。公司代表呈遞文件，內容指部分團購優惠券顧客從網站成功退款，其中有人在3月3日因未能兌換機票而退款，質疑為何事主在3月9日能兌換機票；又指公司作為商家，不會容許顧客有機位下退款，因此認為公司並無提供足夠機位以供兌換。另外，公司推出團購優惠券，亦會管理所賺取的利潤，相信公司有指示和縱容員工作出此等銷售行為，終裁定公司罪成。

公司代表律師求情稱，公司開業20多年，沒有刑事犯罪紀錄，望法庭輕判。陳官判公司罰款1萬元，交還事主所付的2320元。

鍾靜雯的代表律稱表示，鍾在東怡旅遊工作19年，從沒收過相關投訴和指控，是按上司指示做出案中行為。陳官表示，考慮到鍾沒有案底，給予一次機會，故先索取社會服務報告，就其判刑押後至3月18日。

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