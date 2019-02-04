【網上熱話】聖保祿中學被指禁學生Last Day拍照　校方：教師勸歸家不果情急報警 (16:46)

LIHKG（連登）討論區昨日有人發帖，並上傳相信是Instagram限時動態的圖片，指妹妹今年中學畢業，就讀的學校昨日「last day」，即應屆畢業生最後一個正式上課日。帖文附圖提及，該校教師先後要求學生離開班房和操場，又不准學生拍照；學生改到校門外繼續拍照，仍遭教師指阻街，「報警想趕我們走」。

照片可見有兩名警員在場。警方接受《明報》查詢時表示，昨午約6時接獲一名男子報案，指約20名學生阻塞在跑馬地雲地利道一學校外的行人路，警員到場後學生自行散去，事件列為阻塞，沒有人被捕。

帖文一出，有網民直言「第一次聽」相關做法，「好絕囉，使唔使咁對學生啊，都係想last day留低開心回憶啫」。

《明報》記者今午致電聖保祿中學查詢，獲回覆稱「校長正了解事件的始末」。校方其後於校網上載聲明，指學校正常關門時間為5時15分，但昨日傍晚6時後仍有部分學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，教師勸喻他們歸家不果，其中一名教師因擔心學生安全，「情急之下而私下報警求助」，校方已向糾正該教師，指他不應在未得校方授權下報警。

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