【三隧分流】民主派九成議員反對新方案　譚文豪批「拎返啲冷飯菜汁畀我們食」 (16:38)

運輸及房屋局長陳帆今日交代「三隧分流」新方案，其中就紅隧、東隧和西隧的收費建議沒有修改，同時提出設立9億元的「智慧交通基金」，資助車主安裝智能裝置，以改善道路安全，本月27日會提交立法會。多名民主派議員表示不會支持方案，公民黨譚文豪表明該黨會投反對票，形容方案了無新意，「拎返啲冷飯菜汁畀我們食」。
工聯會麥美娟指出，不爭的事實是方案在隧道費方面無變，若方案不改，未能釋除他們最初的擔憂。工聯會會考慮新方案的成效，能否減少紅隧、東隧的塞車情況，還是三隧齊塞，以及收價對於駕駛者的影響。
譚文豪批評，政府說2023年後會檢討每條隧道的收費水平，但有否分流其實政府都應做檢討，而且沒說檢查後收費「一定減、不會加」。他又指出，政府就算沒有成立「智慧交通基金」，政府都應該改善交通安全，安全應放在首位，「所謂有其他改善方案是多餘」，指方案沒有改過。
他重申，紅隧、東隧在分流方案中的加幅不能接受，觀塘往太古城上班，只用東隧，而電單車司機「捐車罅」，會照用紅隧，兩者都是被「焗加價」，又斥方案補貼的士多過私家車。
民主黨林卓廷表示，民主黨會維持立場不接受方案，批政府再交方案試圖「硬闖」要市民硬食。他形容不會接受已加辣的蛋糕加糖霜。他指出，紅東隧加幅太高，質疑政府交通流評估是否準。
民主派會議召集人毛孟靜表示，民主派八九成議員反對，因為方案是原封不動。
手握13票的民建聯不支持早前的三隧分流方案，該黨陳恒鑌今日表明，政府今日提出的兩個「新猷」無新意，解決不到地區憂慮，對他們不吸引，目前為止無法支持、有保留。他希望政府有誠意解決擠塞問題，而不是「將個波踢畀立法會」。
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