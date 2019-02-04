1993年北角械劫案後潛逃24年　自首犯人罪成判囚15年 (15:09)

法官判刑時指，1990年代香港的持械行劫案猖獗，很多人從內地私運武器來港，今次案件若沒有被告穿針引線，不會成事。法官並對被告聲稱，24年來匿藏香港而不被發現，感到難以置信。

被告葉榮發（58歲），被控1993年2月15日在北角英皇道新都城大廈地下英皇珠寶金行有限公司，連同李永利、胡銀行、李樹仁、陳健文及其他人，劫去時值約125萬金飾。

辯方求情稱，被告並不知道同案其他人搶劫時會手持武器，因此法庭不應採納當年各被告以15年監禁為量刑起點的做法。暫委法官胡雅文判刑時質疑，被告聲稱當年潛逃是因為其時香港司法制度不公平，回歸後則變得公平。胡官指，無論從前或現在，高等法院的審訊都無異。

胡官又質疑，被告聲稱不知道同黨會持械的說法，指被告既介紹同黨互相認識，又知悉計劃搶劫的日期，不可能不知道他們討論的內容。胡官認為，被告刻意潛逃多年後才自首，是有意拖延應承擔的後果。

胡官指，當年同案各被告分別被判監9年至15年，其中被告與李永利均為策劃者，刑責相同，故判處被告相同刑期。

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