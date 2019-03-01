【土地大辯論】政府擬發展內河碼頭等建屋　議員批未能基建先行 (14:29)

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身兼北區區議員的民建聯立法會議員劉國勳表示，多個發展項目均集中在新界區，惟基建主導的發展策略未有啟動迹象；工聯會議員何啟明表示，即使找到「麵粉」造地，但造出來的「麵包」都「好難食」，除交椅洲人工島，其他項目未見有大型基建配合，「龍鼓灘、內河碼頭都未能造好麵包」。

發展局長黃偉綸表示，除交椅洲造島1000公頃項目會有交通網絡接駁至欣澳至屯門南，亦會改善鄰近粉嶺高球場的大頭嶺迴旋處，該工程原預計2031年完成，有望提早兩、三年完工。

多名議員亦就收回粉嶺高球場東部32公頃土地表態。民主黨議員鄺俊宇形容政府「兩面不是人」，質疑政府不夠果斷，「失去一次過收回高球場的黃金機會」；委員會副主席、鄉議局主席劉業強表示，鄉議局反對收回高球場，指該處有原居民古墳和百年樹木，打高爾夫球亦不是權貴所為，「是很罕有的（運動），幾歲至百幾歲都打」。體育、演藝、文化及出版界馬逢國則問及，經常使用郊野公園的公眾比例不大，為何放棄研究郊野公園邊陲地而收回部分高球場，「是講不通」。

黃偉綸表示，收回高球場與否，對政府不是一個容易決定，若全面收回，須大幅度提升交通基建，那便不能作為短中期措施。當局目前擬收回32公頃主要興建公營房屋，他直言已預計不同持份者都不會太滿意方案，但政府是基於公眾利益出發。

另外，《明報》日前報道指，海砂供應不足令三跑填海工程滯後，公民黨陳淑莊質疑明日大嶼能否有足夠填料。黃偉綸稱，預計交椅洲人工島至少一半填料來自本地建築廢料，而非海砂。

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