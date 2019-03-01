報告：香港法治指數全球排名16　亞太區第5 (13:15)

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報告訪問逾12萬戶家庭和3800位專家，透過對政府權力的制約、法規執行等8個項目，衡量126個國家或司法管轄區的法治情況。法治指數最高的依次為丹麥、挪威和芬蘭；排名最低的3名則是委內瑞拉、柬埔寨和剛果民主共和國。

香港方面，報告顯示本港在基本權利（第33名）和對政府權力的制約（第31名）的排名較後，其中對政府權力的制約，香港排名低於印尼、非洲國家納米比亞、加勒比海島國巴巴多斯；而秩序與安全（第4名）則排名最高。

至於中國，報告指中國在對政府權力的制約上出現顯著惡化，該項排名在2018/19年度僅第119，而基本權利則排名第121；上述兩項在東亞和太平洋地區中，只分別排名高於柬埔寨和緬甸。

各個細項的香港排名：

對政府權力的制約 31/126

無腐敗 9/126

公開政府 15/126

基本權利 33/126

秩序與安全 4/126

法規執行 10/126

民事司法 12/126

刑事司法 15/126

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