報告：香港法治指數全球排名16　亞太區第5 (13:15)

美國獨立機構「世界正義工程」（World Justice Project，WJP）發布2018/19年度的法治指數報告，香港在126個國家或司法管轄區中的排名與上年度相同，排名第16位，在15個東亞和太平洋地區中排第5位。中國則在全球排名下跌兩位至第82位。
報告訪問逾12萬戶家庭和3800位專家，透過對政府權力的制約、法規執行等8個項目，衡量126個國家或司法管轄區的法治情況。法治指數最高的依次為丹麥、挪威和芬蘭；排名最低的3名則是委內瑞拉、柬埔寨和剛果民主共和國。
香港方面，報告顯示本港在基本權利（第33名）和對政府權力的制約（第31名）的排名較後，其中對政府權力的制約，香港排名低於印尼、非洲國家納米比亞、加勒比海島國巴巴多斯；而秩序與安全（第4名）則排名最高。
至於中國，報告指中國在對政府權力的制約上出現顯著惡化，該項排名在2018/19年度僅第119，而基本權利則排名第121；上述兩項在東亞和太平洋地區中，只分別排名高於柬埔寨和緬甸。
各個細項的香港排名：
對政府權力的制約 31/126
無腐敗 9/126
公開政府 15/126
基本權利 33/126
秩序與安全 4/126
法規執行 10/126
民事司法 12/126
刑事司法 15/126
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