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2019年3月1日星期五
漆咸道南10米高大樹倒塌 往尖沙嘴方向一度封閉 (10:07)
28歲男護士單位內猝死 (10:01)
西環男子遭斬傷手 (09:50)
【財政預算案】斥200億購60物業作社福設施 羅致光：一般不會買甲級商廈 (09:45)
早晚有微雨 日間21度 (07:17)
捲入出售「挖礦機」糾紛 「幣少爺」涉串謀詐騙被捕 (23:50)
九旬婦感染侵入性腦膜炎雙球菌 情況穩定 (22:34)
警破足球聯賽盜球員資料炒場 受害球員：估唔到賽會係犯罪集團 (21:53)
疫苗接種紀錄程式系統故障 衛生署：不涉個人資料泄露 (21:39)
海天3款中成藥分量與註冊紀錄不符需回收 (20:38)
智利籍賊黨涉盜金器外幣 警拘5男起回30萬 (19:23)
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牛頭角港鐵站扶手電梯鐵片彈出 12人受傷 傷者：未即時意識受傷 (19:06)
【財政預算案】將一次過申撥200億元不逐次申請 羅致光：任何合適土地或從市場消失 (18:05)
衛生防護中心：老人院99歲病患口腔潰瘍現蛆蟲 (18:01)
政府擬八大自資部門分家 理大持續教育學院院長憂影響收生 盼設彈性過渡安排 (17:34)
警破獲「炒場」集團拘4人 涉辦業餘聯賽製假身分證訂場 (17:22)
涉當街胸襲女子 南亞青年非禮罪成還押候判 (17:08)
有線趙應春榮休 馮德雄回巢接掌新聞部 (17:05)
【朗豪坊通天梯溜後】工程師囚2月獲緩刑 官：檢查「求其」惟樂善好施 (16:55)
大埔墟站有人墮軌 消防救出證實死亡 (16:54)
【大灣區】指豐富一國兩制內涵 張建宗：不會模糊兩制或損港關稅區地位 (16:38)
金行劫匪潛逃24年自首 陪審團裁定搶劫罪成 (16:29)
【財政預算案】羅致光：擬買私人物業樓面面積4萬平方米 「在領展買地方的可能性接近零」 (16:29)
警隊指揮官盜86萬元現金證物 罪成判監21月 (16:23)
劉青雲主演《我的寵物是大象》未如期上映 銀都機構被索償1200萬人幣 (16:11)
【限期最後一天】專訪滯港沙特姊妹：願望每天落街買麵包學游水 (16:09)
假結婚集團主腦判囚39月 遭官斥如「蛀蝕大樹的昆蟲」 (16:05)
首批市價52折新居屋揀樓 中籤者稱機會難逢無懼供樓壓力 (15:22)
觀塘高空墜硬物 女子頭受傷送院 (15:14)
【財政預算案】派錢4000上「加碼」？ 陳茂波：只為市民添煩添亂 (14:23)
【財政預算案】舌戰范國威毛孟靜 陳茂波批顛倒黑白：聲大不代表有道理 (14:04)
【財政預算案】200億元購60私人物業被指利益輸送 陳茂波：非新事物 社福需求大 (13:38)
5歲女童出院後兩周亡 陪審團一致裁定死於自然 母：交醫委會跟進 (13:36)
被獨囚30天 「花柳全」索償懲教署570元 官剔除申索：小額庭無權 (13:25)
牛頭角站扶手電梯6吋部件彈出 昨曾維修 (13:12)
【醫護壓力】施麗珊：若繼續說新移民 是政府幫兇欺負最基層 (12:55)
【網上熱話】創辦22年《CO-CO!》休刊 前編輯：是時代的眼淚 網民憶飲茶前必買 (11:22)
【財政預算案】林鄭曾指政府不會鼓勵買樓 陳茂波今指政府鼓勵置業 令市民更有歸屬感 (10:41)
男女爭執 擊毁路旁私家車玻璃 (10:28)
【財政預算案】陳茂波：理解減少退稅納稅人不開心 惟須持家「睇餸食飯」 (10:18)
海關長沙灣搗製毒工場 19歲男子被捕 (10:00)
【財政預算案】增津貼要醫護恒常加班？ 陳茂波：撥款盼表達心意 (09:42)
上環男子負傷墮樓不治 警查是否可疑 (09:37)
觀塘道地盤起火 太子道東一度封閉 (09:13)
【財政預算案】市民倡買私樓平租推全民退保 陳茂波反駁「計條數唔掂」 (09:06)
早晚薄霧 日間溫暖 最高25度 (07:11)
明愛醫院兩護士約旦遇交通意外一死一傷 (23:45)
「陳振聰」申冤信文件寄傳媒 邵家臻：估計第三者協助 (22:05)
「陳振聰」獄中寄信申冤 稱龔如心遺產案涉司法醜聞 入稟廈門法院 (21:20)
【財政預算案】預算案後另公布「補漏拾遺」措施？ 陳茂波：目前不覺有需要 (20:32)
廉署落案起訴物業經理 涉以假清潔合約誘騙逾51.7萬元 (19:37)
中年婦請男童食糖圖誘拐 荃灣一幼園發通告籲家長小心 (19:17)
【Emily Online】范國威聽預算案開電腦搵相 點解會係張栢芝？ (19:08)
紅磡校巴撞過路男 清醒送院 (18:43)
政府去年3622次要求資訊及通訊科技公司披露資料 涉3646個帳戶 (18:30)
仁濟醫院士多房現男屍 警列自殺案 (17:54)
考車失敗咒罵打傷考官 青年認罪候判 (17:42)
行李暗格藏冰毒闖關 入境旅客機場被捕 (17:40)
【財政預算案】回撥房屋儲備金「掩飾赤字」？ 陳茂波：是赤字預算案 (17:32)
九巴去年黑盒記錄超速逾6000宗 為2017年3倍 (17:12)
5歲女疑肺高壓致死 母：醫院沒告知死因 醫院：情况罕見、醫務人員無馬虎 (16:48)
【財政預算案】預算案薪俸稅寬減 月入1.5萬、2.5萬、4萬慳幾多薪俸稅？ (16:46)
【財政預算案】預算案重點一覽 哪些關你事？ (16:38)
【財政預算案】不提明日大嶼開支估算因憂嚇親市民？ 陳茂波：研究後再討論費用 (16:27)
劉進圖遇襲案 兩犯人上訴遭駁回 官：襲擊必然與劉職業有關 (16:08)
【財政預算案】預算案撥200億購60物業 建130社福設施 (15:50)
前有線電視推銷員 騙智力較低男子及長者客戶11萬元 (15:38)
【財政預算案】工聯會：預算案是雞肋 民主派：不支持預算案 (15:21)
【財政預算案】林鄭月娥：投入新資源1500億元 證政府願投資未來 (15:01)
【財政預算案】指投入資源再多難解決所有問題 陳茂波：港人勤奮靈活 遇強愈強 (14:36)
【民族黨禁運作】湯家驊：中央要求特首交報告不尋常 惟動輒指控一國破壞兩制令互信崩潰 (14:30)
隆亨大快活蒸飯藏石頭 分店認罪罰款8000元兼繳化驗費 (14:24)
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【財政預算案】陳茂波：實現「明日大嶼」願景 政府有足夠財政能力 (13:42)
【財政預算案】消息：4億元翻新數碼港海濱公園 增綠化空間 (13:40)
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【財政預算案】全港資助中學未來3年獲款100萬 可選買360度相機辦創科活動 (13:33)
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【財政預算案】預留4000萬元籌辦「精英學院」 培訓公職人員更創新推展工程 (12:48)
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元朗壽富街男女燒炭伏屍單位 警封鎖現場調查 (11:35)
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警九龍城埋伏 拘一涉販毒男 (09:48)
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【民族黨禁運作】劉兆佳：倘陳浩天覆核勝訴 中央或尋求其他法律補救措施 (09:22)
貨車撞電單車 鐵騎士受傷送院 (09:04)
九龍城電單車遭縱火 車尾焚毀 (09:01)
大致多雲 最高氣溫約23度 (07:08)
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西環男子遭斬傷手
(09:50)
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早上7時半左右，一名男子報稱於西環加多近街被兩名南亞漢追斬，他手受傷被送往瑪麗醫院治理，警方正展開調查，暫時未有人被捕。
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