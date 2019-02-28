捲入出售「挖礦機」糾紛　「幣少爺」涉串謀詐騙被捕 (23:50)

商業罪案調查科總督察何銳娟交代案情，指去年12月起至今，共接獲16男2女報案，指去年4月至8月間，有人向他們作出有關回報方面的虛假聲稱，誘使他們購買「挖礦機」，18人共損失逾260萬元，其中單一最大損失為110萬元。

警方商業罪案調查科經調查，今日以涉嫌串謀詐騙拘捕兩名本地男子，兩人分別姓黃（25歲）及姓莫（20歲），為公司的負責人及骨幹成員。警方並搜查兩人住所及公司辦公室，檢獲現金、文件及電腦，並凍結涉案約500萬元資產。調查仍然進行中，不排除有更多受害者。

本月15日，有市民入稟區域法院，向被告黃鉦傑及「幣少集團有限公司」，追討12.5萬購買虛擬貨幣挖礦機的款項，以及相關存倉費。

而在去年12月15日，深水埗福榮街鬧市出現天降鈔票事件，據網上流傳片段，黃鉦傑曾在疑似事發地點高呼「錢係可以從天而降嘅！」，隨即有大量鈔票從附近一大廈天台撒下。翌日黃手持鈔票現身福榮街，聲稱準備購買10萬元飯券，被警員以涉「策劃公眾地方擾亂秩序」拘捕帶署。

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