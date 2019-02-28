警破足球聯賽盜球員資料炒場　受害球員：估唔到賽會係犯罪集團 (21:53)

警方搗破一個詐騙集團，透過舉辦足球聯賽，收集球員個人資料，再偽造假證作炒場之用。據了解，涉事為一個叫「CJ7人足球聯賽」，有參與該聯賽的球員表示感到驚訝，「估唔到個賽會係犯罪集團」，擬向警方查詢自己的個人資料是否已被盜用。
相關道道：警破獲「炒場」集團拘4人 涉辦業餘聯賽製假身分證訂場
一名化名「費高」的球員指，自己的球隊去年9月參加「CJ7人足球聯賽」，共繳3600元報名費，其中800元為按金。他指，報名時曾提交姓名、出生日期和身分證號碼。但他笑指自己「好好彩」，因填寫自己名字時錯寫部首，估計騙徒掌握不到自己真名。
他指，賽會負責人為一名孫姓男子，早前他突接獲其妻通知，指本月27日後的聯賽賽事全部取消，會安排退款，但無交代原因。他指，當時感到奇怪，惟今日看新聞才得知事件，直言「唔知身分證可以咁盜用」、「估唔到個賽會係犯罪集團」。他指，周一（25日）時仍見孫男現身球場，惟今已無法聯絡。
「CJ7人足球聯賽」的網頁顯示，「因有急事 抱歉3月的賽事需要取消」。本報致電孫男，惟電話無人接聽。
他指，該聯賽在香港業餘聯賽頗具規模，惟近一、兩季「愈來愈無心搞」，如拍攝的賽事片質素下降，過往領紅牌的球隊要扣按金的規則，近日沒有執行。他指，擔心自己個人資料被進一步盜用，會與隊友相討對策，並打算聯絡警方查詢。