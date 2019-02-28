疫苗接種紀錄程式系統故障　衛生署：不涉個人資料泄露 (21:39)

醫管局發言人指，事件涉及醫管局自去年8月至今年2月期間，於公立醫院、專科或普通科門診診所接種季節性流感或十三價肺炎球菌疫苗的病人，根據紀錄，共有21名市民，包括15男6女，年齡介乎65歲至85歲、因衛生署疫苗接種資料未有傳送到醫管局臨牀管理系統，引致電腦未能顯示病人過往在衛生署的疫苗接種紀錄，因而要再為有關市民接種季節性流感或肺炎球菌疫苗。

衛生署表示，周二（26日）接獲醫管局通報，指有關紀錄系統出現接種紀錄不符的情況，調查發現紀錄未能向醫管局和參與「疫苗資助計劃」的私家醫生顯示，是由於程式出現問題。署方與醫管局翻查紀錄系統全部資料，發現有47名市民的紀錄顯示於2018/19季度，曾接種兩劑相同的疫苗，當中涉及21名醫管局病人，以及26名使用「疫苗資助計劃」的人士，並已即時聯絡47名受影響人士解釋事件。

衛生署指，有關程式現已修復，而傳送疫苗接種紀錄的運作亦於今日下午3時恢復，事件不涉及個人資料被泄露或被未經授權人士下載的風險，與電子健康紀錄互通系統分享疫苗接種紀錄的服務亦不受影響，重申會繼續密切監察系統運作，避免同類型事件再度發生。

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