【財政預算案】將一次過申撥200億元不逐次申請　羅致光：任何合適土地或從市場消失 (18:05)

政府罕有計劃撥款200億元，分3年購買60個私人物業供社福設施之用。勞工及福利局長羅致光表示，將會一次過向財委會申請撥款，指如逐個物業申請，需要經福利事務委員會與財委會，或要經半年至9個月，「任何一塊合適嘅地都可能會在市場消失咗」，但他強調會盡量交代資料。
相關報道：羅致光：擬買私人物業樓面面積4萬平方米 「在領展買地方的可能性接近零」
對於外界憂慮政府入市推高私人非住宅物業市場價格，羅致光說，當局預計相關社福設施總面積共4萬平方米，僅佔非住宅物業樓宇2017年年底總存量約4000萬平方米，少於0.1%，故相信對樓市影響「非常細」，但政府會留意物業市場變化。
被問到有否具體選址及哪個地區的社福設施較短缺，羅致光稱現階段難言選址，僅稱會分布在18區，興建日間幼兒中心、長者鄰舍中心、殘疾人士地區支援中心、家長資源中心、共享親職支援中心等設施。
他指，目前仍有百多個社福設施短缺，政府會按服務急切性，包括輪候時間、場地短缺等不同因素，排優先次序，如有長者鄰舍中心僅面積標準的一半，已難再收長者會員。至於政策目標是否為「找數」達至零輪候，他說不只是為零輪候，而是部分服務有缺乏處所的情況。
問及今次是否非常時期和非常手段，羅致光指會千方百計在可行情況下，加快興建社福設施。至於購買私人物業會否成為常態或恒常化，他相信要由下屆政府決定。
相關字詞﹕財政預算案 財政預算案2019 財政預算案懶人包 財政預算案詳情 財政預算案工程 財政預算案新聞 財政預算案好處 財政預算案2019公佈 財政預算案2019-2020 預算案 預算案退稅 財政預算案派錢 預算案2019 預算案 寬免措施 2019財政預算案摘要 羅致光 勞福局 勞工及福利局局長 財委會 編輯推介