【財政預算案】將一次過申撥200億元不逐次申請　羅致光：任何合適土地或從市場消失 (18:05)

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對於外界憂慮政府入市推高私人非住宅物業市場價格，羅致光說，當局預計相關社福設施總面積共4萬平方米，僅佔非住宅物業樓宇2017年年底總存量約4000萬平方米，少於0.1%，故相信對樓市影響「非常細」，但政府會留意物業市場變化。

被問到有否具體選址及哪個地區的社福設施較短缺，羅致光稱現階段難言選址，僅稱會分布在18區，興建日間幼兒中心、長者鄰舍中心、殘疾人士地區支援中心、家長資源中心、共享親職支援中心等設施。

他指，目前仍有百多個社福設施短缺，政府會按服務急切性，包括輪候時間、場地短缺等不同因素，排優先次序，如有長者鄰舍中心僅面積標準的一半，已難再收長者會員。至於政策目標是否為「找數」達至零輪候，他說不只是為零輪候，而是部分服務有缺乏處所的情況。

問及今次是否非常時期和非常手段，羅致光指會千方百計在可行情況下，加快興建社福設施。至於購買私人物業會否成為常態或恒常化，他相信要由下屆政府決定。

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