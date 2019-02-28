衛生防護中心：老人院99歲病患口腔潰瘍現蛆蟲 (18:01)

該名女院友1月15日出現牙齦腫脹，翌日送往東區醫院治理，經檢查發現大型口腔潰瘍，傷口深且有蛆蟲，其後確認是來自「蛆症金蠅」（Chrysomya bezziana）；病人情况穩定，一周後出院。

頤康護老院主管龔琳電話回覆本報查詢時表示，事發前牙科醫生為女院友檢查口腔，沒發現問題；至上月15日，有私家醫生發現女院友口腔滲血，處以針對口腔發炎的藥水後，院方發現翌日仍未改善，於是送女院友入院檢查。

龔琳指，護老院此前從沒發生過蠅蛆病例，形容事件是「意外」，沒有察覺人為疏忽。她續稱，事發後有不同政府部門巡查，指護老院外的停車場有垃圾堆積，相信與事件有關，建議護老院裝上紗門。

蛆症金蠅是香港較常見引致蠅蛆病的蠅類，其成蟲在活的動物身上產卵，位置通常為身體表面傷口，病弱人士的口、耳、鼻等孔穴的黏膜。蟲卵於24小時之內孵化成蛆蟲，蛆蟲會鑽入寄主的身體組織，以進食寄主的壞死或活組織為生，會嚴重破壞寄主身體組織。感染部位通常會潰爛及流出惡臭分泌物，導致患者機能失調、皮膚受損、繼發性細菌感染以至死亡。

衛生防護中心呼籲，安老院舍人員照料院友時，應為他們每天洗澡及保持皮膚清潔、保持口腔衛生、立即處理及包紮傷口，和處理傷口前後須潔淨雙手等。院舍要有良好衛生環境，留意院友有否蠅蛆病病徵，盡快安排不適院友就醫。

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