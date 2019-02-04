政府擬八大自資部門分家　理大持續教育學院院長憂影響收生　盼設彈性過渡安排 (17:34)

阮博文表示，因政府未公布是否採納專責小組建議，現時「好難有明確的立場」，指自己既不是太擔心分家，但同時又不是完全不擔心，重申該校不只靠理大品牌，但「不否認理工大學的品牌有幫助」，舉例若改名「紅磡灣大學」，學生未必知道是什麼學校，有可能損失10%至20%學生，涉及數千名學生，或可能影響校內數百名教師。阮認為，就算要分家，也需要有彈性過渡安排，同時要「承認返個track record（紀錄）」，認可已評審課程。

現時香港專上學院（HKCC）有逾9400個學生，對於近年中學生人數下降，阮博文稱，學院學生人數一直保持穩定，其中HKCC佔據全港四分之一副學位學生人數。

另外，該附屬機構下另一專業進修學院（SPEED）早前獲研究資助局撥款240多萬元，於今年1月成立老齡化和醫療管理研究中心，首項研究將探討善終服務的重要性，料最快兩年後完成研究。

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