涉當街胸襲女子　南亞青年非禮罪成還押候判 (17:08)

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巴基斯坦裔的18歲被告艾阿星（Ashfaq Assad），持香港永久居民身分證。他被控於去年6月22日至7月4日期間，在葵涌石籬邨一帶分別3次猥褻侵犯女子C、D、E。

裁判官裁決指，辯方審訊時爭議被告向警方招認並非自願，指警方曾向被告稱，若認罪警方便會因他未滿18歲而釋放他；又稱警方明知被告中文不好，仍着他簽署中文文件。

惟裁判官拒絕接納辯方說法，認為以被告年齡理應明白被控非禮不會輕易獲釋，又指被告中文科成績不好，不代表他看不明白文件，裁判官接納被告警誡時的招認為自願，裁定被告就是非禮者。

至於涉嫌非禮女子D的案情，裁判官指事主供辭與被告招認有出入，由於疑點利益歸於被告，裁定被告此非禮罪罪名不成立，但被告其餘兩項非禮C及E的罪名成立。

辯方求情稱，被告為學校風紀，亦是學校足球及板球隊成員，與信奉穆斯林的家人居於葵涌石籬（二）邨，希望法庭先替被告索取感化官報告再作判刑。裁判官指案件性質嚴重，加上被告重複犯案，明言感化並非適合，拒絕接納辯方申請，將被告還押至下月14日，以待索閱其勞教所、更身中心及教導所報告後判刑。

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