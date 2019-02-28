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警破獲「炒場」集團拘4人　涉辦業餘聯賽製假身分證訂場 (17:22)

警方網絡安全及科技罪案調查科破獲一個詐騙集團，拘捕4人，涉嫌透過舉辦業餘足球聯賽收集個人資料，再製作仿真度高的偽造身分證，用以開設大量「康體通」戶口參與網上抽籤，增加「搶訂」草地足球場機會，再以高價出售場地時段，估計涉款逾百萬元。

為打擊非法炒賣「足球場紙」，康文署去年6月20日推行「草地足球場抽籤」試驗計劃，市民需以身分證登記成為「康體通」用戶，再以帳戶透過網上預訂系統遞交草地足球場抽籤申請，康文署會透過抽籤方式決定球場使用權。

不過，警方發現有不法分子透過舉辦業餘7人足球聯賽，收集大批球員的身分證副本及其他個人資料，用以偽造身分證明文件，開設34個「康體通」戶口提交訂場申請，以「人海戰術」增加「搶訂」草地足球場的機會。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察鄭澤仁表示，該犯罪集團於康文署推行抽籤計劃後開始活躍，並透過舉辦業餘7人足球聯賽，向約20個不同組別的球隊收集個人資料，同時收取2800至10,500元參賽費。當抽中場地後，犯罪分子會帶同偽造身分證前往簽場，並把「場紙」以原價2至5倍價格出售。

鄭澤仁指出，由於該批偽造身分證仿真度極高，康文署人員未能分辨真偽，警方經調查後，於前日（26日）拘捕3男1女，年齡介乎23至43歲，涉嫌串謀詐騙及使用虛假文書，並檢獲124張假身分證、270張用作做假證的PVC膠片，當中40張附有晶片、一部特殊打印機、以及一批電腦、手機、電子儀器。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，被捕4人為集團骨幹成員，該批偽造身分證為現時正在更換的舊版身分證，卡上的出生日期、簽發日期及身分證號碼偶有相同，騙過康體通系統開設帳戶，而該集團透過辦聯賽及炒場，共賺取超過100萬元收入。鑑於被盜個人資料的球員數目眾多，現仍在統計當中，警方仍在調查該批假身分證是否涉及其他罪案。

據了解，案中疑犯從不明渠道取得一批真實兒童身分證，把卡上晶片撬出後，再以特殊打印機在卡上「印上」假身分證圖案及盜來的個人資料製造假卡，而卡上相片則為部分騙徒的相片，方便到場地簽場。

相關字詞﹕康文署 警察 炒場 足球 編輯推介

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