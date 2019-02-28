【朗豪坊通天梯溜後】工程師囚2月獲緩刑　官：檢查「求其」惟樂善好施　 (16:55)

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被告馬兆麟（68歲）被票控沒有確保電梯被徹底檢驗、沒有確保電梯的相聯設備及機械被徹底檢驗，涉違反《升降機及自動梯條例》。

裁判官裁決指，控方傳召5名專家證人均誠實可靠，根據他們的證供，意外成因可歸咎驅動鏈斷裂裝置（BCD）失效，導致未能監察電梯的主驅動鏈（MDC）已斷裂。

根據閉路電視片段，被告檢查時電梯長期靜止，顯示被告從未轉動整條長4米的MCD檢查，只目測檢驗其中1米，因此裁定被告並未如專家證人建議般「徹底」檢查電梯，亦裁定他兩項罪名成立。

辯方求情稱，被告中學畢業後便投身維修行列，從學徒做起，逐步晉升，終於1988年考獲工程師牌照。辯方指年邁的被告早打算退休，惟行業青黃不接，公司極力挽留才工作至今。

辯方呈上近40封求情信，其妻子在信中表示，事發後被告茶飯不思，終日自責擔心傷者，更多番告誡其徒弟徒孫「做事要做足」；被告的多名同事則稱，被告在行內工作逾47年，曾獲公司「最佳監督獎」，做事一向一絲不苟。

辯方續稱，被告由始至終承認疏忽，只是對控方提出的「徹底」檢驗方式有分歧，才不認罪受審，希望法庭考慮控方未能證明被告疏忽直接引致意外，予以輕判。

裁判官判刑時稱，涉事電梯是極長電梯，若然電梯得不到工程師妥善檢查，會成為「計時炸彈」威脅大眾人身安全。

裁判官續指，被告只用22分鐘完成檢查電梯，遠少於專家證人建議的1.5小時，可見被告的檢查粗疏求其。惟被告事後仍在表格上訛稱檢驗合格，企圖瞞天過海，故此法庭不能姑息，按常理應判短期監禁。但裁判官考慮到被告平日樂善好施，故免去其牢獄之苦，判處監禁2個月緩刑1年，及罰款4萬元。

機電署歡迎法庭裁決，指已紀律處分有關註冊工程師，吊銷其註冊資格，為期6個月，而該工程師在註冊期屆滿前仍未申請續期，其註冊資格已經失效。署方又說，正就涉事註冊自動梯承辦商作紀律處分研訊。

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