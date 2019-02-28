金行劫匪潛逃24年自首　陪審團裁定搶劫罪成 (16:29)

1993年北角英皇道發生金行持械行劫案，匪徒劫走價值125萬元金飾，更向警員投擲手榴彈，爆發槍戰。涉嫌有份策劃劫案的男子當年被捕後，在審訊期間棄保潛逃，至24年後即去年4月自行到警署自首。陪審團今以大比數裁定被告一項搶劫罪成，法官將案件押後至明日聽取求情及判刑。
被告葉榮發（58歲）被控於1993年2月15日，在香港北角英皇道新都城大廈地下英皇珠寶金行有限公司，連同李永利、胡銀行、李樹仁、陳健文及其他人，劫去一批價值約125萬的金飾。控方在庭上指，被告至1989年共有3項非法賭博的案底。
本案被告於1994年曾與同案4名被告李永利、胡銀行、李樹仁及陳健文一同受審，當時被告獲保釋外出，惟至其「案中案」審結當日，被告於同晚棄保潛逃。
當年於現場被捕的胡銀行和李樹仁，兩人已承認一項搶劫罪和一項無牌藏槍罪，被判囚16年。李永利經審訊後被裁定一項搶劫罪成，被判囚15年。陳健文承認一項搶劫罪，因出庭指證李永利，獲減刑至9年。警方其後亦拘捕當年負責偷車的王連發，王被判囚6個月和罰款5000元。
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