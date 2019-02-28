警隊指揮官盜86萬元現金證物　罪成判監21月 (16:23)

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辯方求情指出，被告深感懊悔，事件摧毁其家人和事業，損失巨額的長俸，被告感到愧對家人，對人生失去希望，甚至企圖自殺，幸獲妻子救回。辯方呈上被告妻子的求情信，附帶一張由二人孩子繪畫家庭照的畫作，法官稱該畫作應「還給被告」，着他謹記賭博對家庭造成的後果。

法官判刑稱，被告仍欠警察儲蓄互助社200萬元，過往又因賭博而欠下財務公司債項，現時他準備申請破產。法官問及被告打算如何處理他的賭博習慣，辯方稱被告已沒有可賭博的資本，他出獄後能否找到工作也成疑問。

法官指出，被告計劃盜竊的時間長達數月，並非單一事件，顯然經過預謀。法官續指出，雖然被告不是病態賭徒，但他責無旁貸，且身為經驗豐富的警務人員，必然深明犯罪後果。

法官接納辯方呈上的30封求情信所指，被告是出色警察，貢獻良多，考慮因此減刑兩個月。法官寄語被告，他不是面對窮途末路，仍有強大的家庭和同事的支持，希望他出獄後回饋社會，成為更強和更好的人。

案情指出，被告負責保管封存證物，駐守打鼓嶺警署。2017年10月至12月期間，有警員分別把人民幣7500元、31,290元和67萬元的款項交予被告封存在保險箱內，該67萬元分別放在67個防干擾封套內。

2018年4月，一宗案件審訊時需要呈堂該些封套，但警員發現被告重整了封套，只餘34個，被告解釋這是為了騰出保險箱空間。同年6月，被告的上司檢視保險箱，發現上述的34個封套被開啟，內裏的金錢不翼而飛，另有5個封套內的金錢亦被取去。被告在警誡下承認盜取款項，且以道具鈔票充塞，留下真鈔票在表面，以此掩飾。

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