【限期最後一天】專訪滯港沙特姊妹：願望每天落街買麵包學游水 (16:09)

明報記者 黃心悅

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「想去一個男女平等的國度」

「叮噹!」門鈴一響，開門所見是兩張稚嫩的臉孔。化名為里恩（Reem）和拉旺（Rawan）的兩姊妹，花了長達兩年時間籌備逃亡之路。姊妹一同解釋，她們就讀的宗教學校會給予熟讀可蘭經的學生金錢獎勵，姊姊為「掙錢」熟讀可蘭經。姊姊讀大學時獲發獎學金，二人悄悄儲起這些錢。她們又在網上搜尋資訊，「看看其他女人是怎樣逃離的，看看其他國家的難民政策」，每次看完都會刪除紀錄，恐防家人查看電話時發現。

姊妹最終決定趁一家同遊斯里蘭卡的時候出走。二人說，沒想過留港，只認為香港是一個法制健全的地方，認為相對安全，故選擇以香港為中轉站。在斯里蘭卡出走那天，她們於凌晨5時悄悄從父母的酒店房間取得自己的護照，飛到香港，準備轉機前往澳洲墨爾本。詎料在機場被告知她們的機位已遭取消。二人嘗試購買另外一張機票，但再被取消。

二人在機場手足無措，從未在沙特單獨外出的兩姊妹把心一橫，決定離開機場。她們登上機場快線列車，看着鐵路圖上的英文字，只懂得「Hong Kong」二字，決定到香港站，並以手機上網預訂酒店，再轉乘的士前往。後來二人於Twitter分享經歷，獲一名澳洲人權人士幫忙，在港認識了擅長處理人權案的律師韋智達（Michael Vidler），踏上爭取他國收留之路。

由於擔心生命安危，二人現在除了處理簽證事宜，與律師見面之外，幾乎足不出戶，只透過Netflix看電視、看書和聽音樂打發時間。在這裏，什麼地方都不能去，如同她們的童年一樣。

二人成長在封閉的傳統伊斯蘭教背景家庭，家中一切男尊女卑。妹妹拉旺說：「女性完全沒有任何權利，我們從來都不能夠為自己下決定，不能自己離開屋子，連幾點起牀睡覺都不能決定。就連我們10歲的弟弟都被教導，可以隨意指點我們。」二人更說，她們會沒來由被毆打。

二人一直扮演「乖乖女」的角色，直至3年前，她們各獲一部智能手機。姊姊里恩說，雖然手機沒有「sim卡」，「因為他們覺得我會打電話給一個男人」，但這兩部手機還是打開了她們望向世界的窗口，「我們知道了外面世界，女生是怎麼樣活着的……我看到了自己繼續留在這裏（沙特），我的未來會是怎樣。就連警察都不會保護女性……我不想再被控制了，我們不想再被打了，我們想要逃跑」。妹妹補充：「我們想去一個男女平等的國度。」

妹妹：為獲夢想生活 願意做任何事

問及二人夢想，二人興奮地一唱一和說希望獨立及能夠工作掙錢，然後用自己掙到的金錢繳學費繼續讀書。她們又希望繼續住在一起，每日早上起牀後買麵包做早餐，並想學游泳、踏單車，穿她們想要穿的衣服，認識她們的朋友。

今天過後，無人能預計事情發展會變成怎樣。問到有否想過這是不可能的任務，或會失敗被遣返，妹妹拉旺說：「我不希望這樣想，我告訴自己，為了要得到夢想的生活，我願意做任何事情。」

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