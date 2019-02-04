【財政預算案】羅致光：擬買私人物業樓面面積4萬平方米　「在領展買地方的可能性接近零」 (16:29)

項目構思方面，羅致光指，當局不會考慮目前正提供市民日常設施的物業，亦不會購買安老院舍及殘疾人士院舍。他解釋，有關院舍面積太大，市場供應量不多，政府購買或會影響物業市場。

羅致光續指，政府希望各區均有穩定的福利設施，因此不會考慮租用，而會選擇購買物業。他提到，有關單位會以「一組一組」的形式購入，相信不同社福設施置於同一物業內可有協同效應，例如跨代鄰舍長者中心及幼兒中心，能夠做到跨代共融。

他補充，勞福局將成立工作小組，由社會福利署及政府產業署跟進，亦會諮詢財經事務及庫務局，同時由廉政公署確保公帑能符合公平原則運用。有關項目會待預算案通過後，交立法會相關委員會審議，及向財委會申請撥款。

另外，羅致光表示，過往有不少政府的福利設施，都設立於公共屋邨之內，反而一些舊區的福利設施卻有所不足，故屋邨對福利設施的需要不太高，當局要在屋邨內購買物業機會也不大，「在領展買地方的可能性接近零」。

羅致光又指，政府在購買這些物業的選址上，會以不影響當區居民的基本生活相關設施為前提，基於領展物業大多數都是市民基本生活所需，購買領展物業機會相當低。不過他強調，當局不會排除任何可能性。

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