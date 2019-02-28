首批市價52折新居屋揀樓　中籤者稱機會難逢無懼供樓壓力 (15:22)

任職設計行業的何小姐一家四口揀選啟德啟朗苑一個約400多方呎價值約340萬單位，她說一家人原居於美東邨，因清拆而獲優先申請購買居屋，她預料日後需月供約1.4萬元，她談及經濟壓力時說：「又未去到有好大負擔，但可能去少幾次旅行。」

同樣揀選啟朗苑的陳先生亦原居於美東邨，指新居交通等配套不太方便，「因沙中線工程問題，連幾時通車都未知」，但因家中兩老習慣在黃大仙一帶環境，故仍選擇入住啟德。

另一同為清拆戶、原居於深水埗白田邨的「90後」陳小姐與母親同住，二人揀選了長沙灣凱樂苑高座單位，面積近400多呎，價值300多萬元單位，「原本都想揀啟朗苑，因為樓宇密度比較低，環境較舒適，但都擔心沙中線工程，通車無期，於是改選凱樂苑」，她稱新居「近南昌站」交通亦方便，她預期日後需以近半家庭收入供樓，但「不會介意，好多人想抽都抽不到，要珍惜機會」，笑言「最多日後有緣才去旅行」。

今期居屋「樓王」、即長沙灣凱樂苑E座39樓17室，一個629平方呎、售價為467.98萬港元的海景單位，於開始揀樓後約半小時就被申請人揀中。

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