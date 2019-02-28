【財政預算案】派錢4000上「加碼」？　陳茂波：只為市民添煩添亂 (14:23)

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陳茂波則稱，直至1月預算案諮詢期間，不少人已表明「千萬不要再搞」關愛共享計劃，又強調會因應早前引起市民不便、不開心，做好餘下工作和總結經驗，現階段不能再推行相同計劃。對於胡志偉的建議，他稱「我都願（希）望咁簡單，咁簡單真係義不容辭」，但若依照胡的建議，只會為市民添煩添亂。

民建聯主席李慧琼則批評，今次預算案建議，向有需要學生派發2500元的措施，受惠人數不足。她指，落區時有中產市民質疑，為何相關學生已獲書簿津貼，但2500元津貼亦只向他們發放。李強調，「中產都好辛苦」，建議透過學校擴闊受惠範圍，令所有家長都能受惠。陳茂波回應稱，曾經詳細研究，但基於行政原因，執行上有一定難度。

工聯會郭偉强質疑，政府早前將長者綜援申請年齡，由60歲上調至65歲，其後願發放就業津貼補足1060元差額，但今次預算案中的綜援「雙糧」卻仍只計標準金額，「現時因名字改變，就不願發放，會否不近人情？當時稱一個崩都不影響，為何雙糧又明顯少了？」

工聯會麥美娟亦問及，是否只要勞福局長羅致光願意，毋需修改預算案，亦能發放相關津貼：「佢（羅致光）唔好阻頭阻勢，佢IQ咁高的人，不理解我們基層市民生活痛苦」。

陳茂波回應指，牽涉金額很少，故不用修改預算案，但相關政策局有整體考慮；若要跟進，也要與對方商討。財經事務及庫務局常任秘書長劉焱則稱，基本金額與補助有分別。

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