5歲女童出院後兩周亡　陪審團一致裁定死於自然　母：交醫委會跟進 (13:36)

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死者梁凱晴（終年5歲），於2016年3月27日在外公家中坐地大哭、嘴唇發紫，同日送院搶救不治。

2男3女陪審團經1.5小時後，一致裁定女童死於自然，死因是肺高壓。陪審團建議，醫生若懷疑病人有突然死亡的風險，應有相關通報病人家屬的指引。

死因裁判官最後向死者家屬深表哀悼，又希望死者母親不要因庭上被問及某些問題，質疑自己作為人母的責任。裁判官指，女童生前多次進出醫院，母親亦趕及醫院陪伴，可見是「好惜女兒的媽媽」。死者母親離開法庭時，雙眼通紅。

死因裁判官今早引導時表示，若死者本身患有可致命疾病，不論過程有否涉及疏忽或不認同的治療，應裁定死者死於自然。裁判官指，本案女童是患有致命病况，曾有治療介入但不成功。

死者母親黃佩兒在庭外表示，死因庭令她知道更多女兒死因的資訊，她歡迎陪審團的建議，希望醫管局接納意見，防止類似事件發生。

黃佩兒另透過工聯會立法會議員麥美娟發表書面回應，指事件令人心痛，但死因庭只可確定女兒死因，她會在研究證供後，再決定會否向涉事醫院追究責任，案件已交由醫委會跟進。黃續說，醫院沒有透露女兒懷疑肺高壓的診斷，只稱女兒無生命危險，質疑醫生為何不能及早交代。

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