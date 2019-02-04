被獨囚30天　「花柳全」索償懲教署570元　官剔除申索：小額庭無權 (13:25)

法庭內保安明顯加強，犯人欄內有3名懲教人員看管何毓桓。何毓桓表示，懲教人員以懷疑他襲擊職員，將他單獨囚禁30日；但懲教署若有這個懷疑，則應交警方跟進，若沒有足夠證據，就只可扣留他72小時，惟案發至今也沒有警察追查事件，不明白懲教署為何要單獨囚禁他30日。

懲教署一方表示，署方因保障職員和其他囚犯的安全，將何毓桓單獨囚禁，引申的後果便是工資減少。

審裁官表示，申索人循民事途徑追討單獨囚禁而損失的薪金，但處理這宗案件需裁定該次單獨囚禁命令是否合法，超出小額錢債審裁處的司法管轄權，申索人挑戰行政命令亦應是提出司法覆核，而非民事索償，故剔除相關申請，何毓桓需支付對方訟費。何聞判後表示「不服」，但同意支付訟費。

其他報道：「陳振聰」獄中寄信申冤 稱龔如心遺產案涉司法醜聞 入稟廈門法院

其他報道：【醫護壓力】施麗珊：若繼續說新移民 是政府幫兇欺負最基層

其他報道：【網上熱話】創辦22年《CO-CO!》休刊 前編輯：是時代的眼淚 網民憶飲茶前必買

其他報道：【財政預算案】林鄭曾指政府不會鼓勵買樓 陳茂波今指政府鼓勵置業 令市民更有歸屬感