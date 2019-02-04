【財政預算案】200億元購60私人物業被指利益輸送　陳茂波：非新事物　社福需求大 (13:38)

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新民主同盟范國威質疑，若以200億元購入60個物業提供服務，意味每個物業需花費3億多元，相當昂貴。他批評政府多年前將房署商場向領展出售，導致機構覓地困難，現時政府又要以天價向商戶、投資者購地，「不是利益輸送是什麼？」他強調，應解釋有何準則。

公民黨黨魁楊岳橋指出，政府向全港公布措施，「業主自然識計數，知道來自政府購買，無可能平賣」，質疑背後把關標準。熱血公民鄭松泰則指出，去年領展變賣17個商場，涉款220多億元，若政府回購領展商場，已足夠建10多個地區中心，相信不會有民主派反對。

陳茂波強調，若勞福局要購入物業，局長羅致光定會諮詢立法會。他稱現時尚未選定具體目標，覓地時主要考慮哪些地區對社福需求大而沒有場所，「港九新界都會有」。他並重申，該做法並非新事物，政府在1995年因社福設施不足，亦購入60多個物業，強調現時社福服務需求很大和急切，政府苦於無場地興建場所，單靠政府提供場所，不能回應短中期需要。

財經事務及庫務局常務秘書長劉焱稱，協助勞福局購置物業時會適當考慮市場情況，定會確保使用時物有所值、可否配合到政策及使用需要。劉焱並稱，因使用者為長者、殘疾人士及幼兒，因此在選擇地區和物業時，會一併考慮交通方便與否、樓層高度限制等。

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