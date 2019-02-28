【醫護壓力】施麗珊：若繼續說新移民　是政府幫兇欺負最基層 (12:55)

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施麗珊與譚得志日前於港台視點31同場辯論單程證制度與醫護壓力。施麗珊強調，「檢討單程證」和「醫院爆煲」是兩回事，稱該會曾向中央反映香港應有審批權，也多次與保安局商討。

譚得志認為問題源於「族群融合」，並非「情緒化」，認為可減少單程證配額。施麗珊反駁，「醫院爆煲」問題已累積多年，是醫管局處理醫護制度、人手失誤引致，而多年來都無人說是新移民問題，「離譜嘅係，嚟咗十幾廿年嘅人，你都話係新移民，如果係咁，香港好多香港出世嘅人，其實係內地出世嘅人嚟（香港）生嘅，如果要推，咁可以好多人要喺香港人口消失架喇……咁樣推（論）無意思」。

施麗珊續說，醫療問題主因人口老化、醫管局行政問題和人手資源分配不當，「如果你繼續講（新移民），你反而係政府幫兇……只係鬧新移民，咁你咪蝦緊最基層嗰班人囉」，強調那班人都是「好努力在香港做事」。譚得志則澄清，人民力量亦有批評醫管局問題。

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