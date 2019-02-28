【醫護壓力】施麗珊：若繼續說新移民　是政府幫兇欺負最基層 (12:55)

近日公立醫院「爆煲」，有醫護人員要求減少單程證配額以紓緩醫療壓力。香港社區組織協會幹事施麗珊在港台節目與人民力量副主席譚得志交鋒時指出，若繼續說新移民是主要問題，就是「政府幫兇」，「蝦緊最基層嗰班人」。
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施麗珊與譚得志日前於港台視點31同場辯論單程證制度與醫護壓力。施麗珊強調，「檢討單程證」和「醫院爆煲」是兩回事，稱該會曾向中央反映香港應有審批權，也多次與保安局商討。
譚得志認為問題源於「族群融合」，並非「情緒化」，認為可減少單程證配額。施麗珊反駁，「醫院爆煲」問題已累積多年，是醫管局處理醫護制度、人手失誤引致，而多年來都無人說是新移民問題，「離譜嘅係，嚟咗十幾廿年嘅人，你都話係新移民，如果係咁，香港好多香港出世嘅人，其實係內地出世嘅人嚟（香港）生嘅，如果要推，咁可以好多人要喺香港人口消失架喇……咁樣推（論）無意思」。
施麗珊續說，醫療問題主因人口老化、醫管局行政問題和人手資源分配不當，「如果你繼續講（新移民），你反而係政府幫兇……只係鬧新移民，咁你咪蝦緊最基層嗰班人囉」，強調那班人都是「好努力在香港做事」。譚得志則澄清，人民力量亦有批評醫管局問題。
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