【財政預算案】舌戰范國威毛孟靜　陳茂波批顛倒黑白：聲大不代表有道理 (14:04)

會上，新民主同盟范國威質疑政府用200億元購買60個單位興建社福設施，是否要買「劏場」、「死場」，「你（陳茂波）因為劏房聲名躍起，而家要用公帑買劏場讓社福機構提供服務，這個是合適嗎？」他又問政府是否要買曾拍「生化壽屍」的北角新時代廣場，或開設喪屍館的荃灣海濱廣場等「死場」。

陳茂波回應時先強調「聲大不代表有道理」，批評范國威「顛倒是非，混淆視聽」，稱若勞工及福利局長要買物業，一定會到立法會諮詢議員。

其後發言的議會陣線毛孟靜表示，大聲未必一定有道理，但「即使是溫柔妥貼細細聲講，一樣是可以顛倒黑白」。她形容《預算案》是國策為先，「什麽都是大灣區先行，什麽都是創科創科」，質疑香港經濟是否轉型為「有香港特色的國家資本主義」。

毛孟靜又稱，香港如今貧富懸殊是世上數一數二，批評陳茂波於《預算案》「進貢大灣區400多億元」，福利扶貧等措施卻只有「小恩小惠」，問陳茂波有何解釋。

陳茂波回應指，毛孟靜發言正是演繹了「斯文陰聲細氣但顛倒是非」。他解釋，整份《預算案》中有199段，當中僅兩段提及大灣區。他又強調，創科浪潮是不可阻擋的全球趨勢，「我們發展經濟同時必須擁抱創科」。

陳茂波續說，香港是細小的全開放經濟體，港府亦信奉自由市場，致力捍衛多邊貿易體制，稱毛孟靜的「有香港特色的國家資本主義」一說並不存在。

毛孟靜追問「港府進貢大灣區的公帑為何多過給我們的小恩小惠」，陳茂波批評「混淆是非」，反問「哪有這回事」。他重申，推動創科發展是讓香港能利用自己優勢發展經濟，而創科產業面向全球，「（發展）大灣區僅是提供一個好的市場」。

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