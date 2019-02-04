【財政預算案】林鄭曾指政府不會鼓勵買樓　陳茂波今指政府鼓勵置業　令市民更有歸屬感 (10:41)

該市民於節目上指，公屋租戶本身已享受政府資助，認為政府應取消「綠置居」，將之全面納入公屋供應。

陳茂波回應時表示，現時有不少市民即使收入不高，但都想擁有自己物業，因此政府角度鼓勵置業，盡能力幫助市民，令市民對香港這個家更有歸屬感。他又強調，一旦市民抽中「綠置居」後，會將原本的公屋交回政府，故對公屋輪候冊沒有太大影響。

翻查資料，特首林鄭月娥今年1月接受香港開電視節目訪問時，曾指政府不會鼓勵人買樓，亦不會教人何時買樓，希望置業的市民要量力而為。

另外，陳茂波表示有認真研究過租金津貼或租金扣稅，但內部討論後認為不是合適時機，因政府如果為輪候公屋超過3年的市民提供津貼，業主可能加租，令津貼「益咗業主」。

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